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Carlos Sobera presentarà ‘Rueda la lletra', el nou ‘Pasapalabra' de Telecinco amb El Rosco

La cadena i Buldog TV ultimen la producció del nou concurs, que comptarà amb Rafa Guardiola, històric director de 'Pasapalabra' en Telecinco

Carlos Sobera conduïrà 'Rueda la letra'

Carlos Sobera conduïrà 'Rueda la letra' / / Mediaset

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Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco ja té en marxa el concurs amb el qual portarà de tornada la prova del rosco a Mediaset. La cadena i Buldog TV encaren la recta final de producció de 'Rueda la lletra', un nou format que incorporarà l'emblemàtica prova final i que estarà presentat per Carlos Sobera, un dels rostres més reconeguts de l'entreteniment del grup.

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