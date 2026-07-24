Carlos Sobera presentarà ‘Rueda la lletra', el nou ‘Pasapalabra' de Telecinco amb El Rosco
La cadena i Buldog TV ultimen la producció del nou concurs, que comptarà amb Rafa Guardiola, històric director de 'Pasapalabra' en Telecinco
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Carlos Merenciano
Madrid
Telecinco ja té en marxa el concurs amb el qual portarà de tornada la prova del rosco a Mediaset. La cadena i Buldog TV encaren la recta final de producció de 'Rueda la lletra', un nou format que incorporarà l'emblemàtica prova final i que estarà presentat per Carlos Sobera, un dels rostres més reconeguts de l'entreteniment del grup.
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