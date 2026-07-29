‘Joc de cartes estiu’ inicia a l'Alt Urgell el compte enrere per a l’adeu de Marc Ribas
El concurs gastronòmic de TV3 comença avui la temporada estival amb un programa que visita restaurants del Pirineu de Lleida
Marisa de Dios
Un estiu més, TV3 aposta pel concurs gastronòmic Joc de cartes estiu per amenitzar les nits estivals dels dimecres a partir d’aquesta nit (22.05 hores). Però la desena temporada del programa no serà simplement una més per a la competició culinària de la cadena catalana, ja que serà l’última completa amb Marc Ribas al capdavant, que en la pròxima edició regular de Joc de cartes cedeix el testimoni a Arnau París, guanyador de Masterchef 9 i també presentador de l’espai Cuines.
L’edició estiuenca del longeu Joc de cartes està composta per cinc episodis, a més del resum final. Ribas viatja al Pirineu de Lleida, les platges de Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava i la Catalunya Central. Cada programa valorarà una especialitat o una manera diferent d’entendre la gastronomia estival: restaurants informals de muntanya, terrasses davant el mar, suquets de peix, plats de mar i muntanya i espais ideals per sopar a la fresca, entre altres propostes.
En el programa d’aquesta nit, per exemple, Ribas recorrerà alguns dels paisatges més espectaculars de l’Alt Urgell per descobrir propostes gastronòmiques que combinen cuina de proximitat, ambient acollidor i esperit estiuenc.
Desena temporada
En aquesta competició que inaugura la desena temporada s’enfrontaran Miseria e Nobilità, d’Oliana; el Casino de Peramola, a Peramola, i La Taverna del Codina, a la Seu d’Urgell. Tres establiments amb personalitats molt diferents competeixen per demostrar que la seva proposta és la millor per disfrutar de la gastronomia de muntanya durant l’estiu.
La setmana vinent, Joc de cartes canvia la muntanya per la platja, a la recerca del millor local a primera línia de mar de Badalona (Barcelonès). Els espais privilegiats amb vistes de postal, la cuina mediterrània i l’ambient estival seran els ingredients principals del nou duel gastronòmic.
S’enfrontaran La Taverna del Port, el Sucamar i el Marbrava, tres restaurants amb estils molt diferenciats que buscaran convèncer la resta de participants i demostrar que ofereixen la millor experiència gastronòmica per disfrutar de l’estiu a prop del Mediterrani. Per fer-ho no només hauran de convèncer amb la qualitat dels seus plats, sinó també deixar constància que el seu local i el seu servei estan a l’altura del comensal (o competidor) més exigent.
Després de tancar la versió estival del concurs gastronòmic a principis de setembre després de l’emissió dels sis episodis que conformen aquesta desena temporada, Marc Ribas encara apareixerà en cinc capítols del Joc de cartes que s’estrenarà la pròxima tardor.
El relleu d’Arnau París
A partir d’allà, el xef cedirà el testimoni al seu substitut, Arnau París, que es farà càrrec dels vuit capítols restants, i li donarà el seu toc personal al programa.
La idea és que Ribas li entregui la clau de la furgoneta per visualitzar el pas del testimoni del concurs i que s’emetin quatre programes amb els millors restauradors de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que han passat pel xou. Així, sumant els episodis de la desena edició (entre la d’estiu i la de tardor), Ribas estarà al capdavant de 10 i París, dels vuit últims.
Arnau París va destacar a Masterchef per la seva creativitat i la seva personalitat, tot i que també com a estrateg. Després d’aconseguir el premi del talent-show de La 1 de TVE, va portar a terme una estada al restaurant de Jordi Cruz, i va posar en marxa el seu propi projecte culinari, El Molí de la Vansa, dedicat a la gastronomia més selecta i a la producció d’oli d’oliva. També és creador de contingut sobre temes culinaris a les xarxes socials.
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