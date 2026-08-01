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Un polèmic ‘body positive’, a DKISS

La sèrie ‘Escapando de Pearadise’ recull denúncies de control coercitiu, fetitxisme i agressions sexuals en un grup de dones de talla gran.

Una imatge de ‘Se buscan chicas grandes: Escapando de Pearadise’. | DKISS

Una imatge de ‘Se buscan chicas grandes: Escapando de Pearadise’. | DKISS

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Regió7

Barcelona

Pearadise era una comunitat als afores de Las Vegas (EUA) que es va presentar com un espai segur per a dones de talla gran i que va acabar vinculada a denúncies de control coercitiu, fetitxisme i agressions sexuals. DKISS recorda la seva història a la sèrie documental Se buscan chicas grandes: Escapando de Pearadise, de tres episodis, que s’estrena aquest dissabte (0.00 hores).

La producció reconstrueix l’ascens de Stefan Wilhelmy, un creador de contingut que va arribar a una enorme popularitat a TikTok gràcies als seus missatges d’acceptació i positivisme corporal. El seu discurs li va permetre crear una comunitat de dones entorn d’un lloc que prometia suport, pertinença i un entorn lliure de prejudicis. Tanmateix, antics membres i diverses dones que van formar part del projecte relaten en el documental experiències traumàtiques, com la mort de Kass Parades, una de les integrants més conegudes.

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Un polèmic ‘body positive’, a DKISS

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