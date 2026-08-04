Una de les parelles de 'Joc de Cartes estiu' es nega a menjar en un restaurant de Peramola: "Estava tot molt brut"
La primera edició de la desena temporada del concurs gastronòmic, l'última amb Marc Ribas com a presentador, ha estat marcada per la tensió
Regió7 / Marisa de Dios
'Joc de cartes estiu' va tornar a TV3 aquest dimecres 29 de juliol amb l'estrena de la seva desena temporada, que serà l'última completa amb Marc Ribas al capdavant del concurs culinari abans que Arnau París en prengui el relleu. La competició gastronòmica va tornar liderant la nit a Catalunya, amb 281.000 espectadors i un 19,9% de quota de pantalla, però carregada de tensió: hi va haver llàgrimes, discussions, la negativa d'una parella a menjar en un dels locals d'Oliana per la seva brutícia i un restaurant seriosament afectat, que ha vist desplomar-se les seves valoracions després del que es va viure al programa de la cadena catalana.
El concurs de TV3 buscava el millor restaurant informal del Pirineu lleidatà entre tres aspirants. Però el protagonista de la nit va ser, sens dubte, Salvatore, el propietari del restaurant Miseria e Nobiltà, d'Oliana, per la seva severitat a l'hora de jutjar els seus competidors.El restaurador italià, originari de Nàpols, es definia a si mateix com una persona "treballadora i, de vegades, impulsiva". "I molt estricte", afegia la seva companya al concurs, Lola. "Penso entrar a les cuines dels meus rivals i despullar-les", advertia. I ho va complir.
"Ha estat violent"
Sobretot a casa d'uns dels seus contrincants, el Casino de Peramola, a Peramola. La minuciosa inspecció de Salvatore va sorprendre els seus rivals al concurs, que també van assenyalar que, durant la visita al seu restaurant, ell no acceptava gens bé les crítiques. "Va reaccionar de manera agressiva, com un mascle alfa. Ha estat violent"; "Hem tingut la sensació que venia a intimidar-nos", van confessar.
La situació va arribar fins al punt que ni la Lola ni en Salvatore, la parella de Miseria e Nobiltà, van voler menjar res al Casino de Peramola per la brutícia que havien vist a la cuina. Ella ni tan sols va demanar cap plat. Ell sí que en va demanar, però després no els va tastar. La tensió acumulada va provocar que una de les propietàries del local, la Mercè, acabés plorant a la cuina. "No ens ho mereixem", es lamentava.
Aquest enfrontament va acabar afectant la visita al tercer restaurant en competició, La Taverna del Codina, a la Seu d'Urgell, regentat per la Cristina i la Tània. Davant els comentaris negatius de Salvatore a la cuina, els propietaris del Casino de Peramola van esclatar: "Més que un cuiner, sembla un inspector de sanitat"; "La inspecció tan severa que ha fet és vergonyosa"; "Les seves crítiques no tenien cap sentit gastronòmic".
La tensió va arribar al punt àlgid durant la confrontació final, quan tots els concursants es van veure les cares i es van revelar les votacions. Hi va haver moltes llàgrimes i retrets contra Salvatore: "Vas de prepotent, en cap moment has respectat la gent", li van recriminar la Cristina i la Tània. "Saps que això surt per televisió? Et caurà la cara de vergonya", li van etzibar en Roger i la Mercè.
"Poca empatia"
Fins i tot el mateix Marc Ribas va reconèixer, abans de donar el nom del guanyador, que aquell programa "ha estat una mica estrany". El xef va valorar que a Miseria e Nobiltà hi havia "bones pizzes i poca empatia".
El pas de Salvatore i la Lola per Joc de cartes, de fet, ha generat molt rebombori a les xarxes socials i el seu restaurant, Miseria e Nobiltà, acumula des d'ahir a la nit nombroses ressenyes negatives a Google, fet que ha provocat una davallada considerable de la seva puntuació.
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