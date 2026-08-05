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Enviat especial

Qui és Alaaddine Azzouzi, el jove reporter de 3Cat que s’ha convertit en una de les veus més comentades des de Ceuta

El periodista d’‘InfoK’ ha sigut enviat a cobrir la crisi migratòria i les seves cròniques han rebut nombrosos elogis a les xarxes.

Alaaddine Azzouzi

Alaaddine Azzouzi / 3Cat

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Carlos Merenciano

Madrid

La cobertura de 3Cat sobre la crisi migratòria a Ceuta ha posat el focus en un dels seus periodistes més joves. Alaaddine Azzouzi, reporter de 25 anys i rostre habitual del programa ‘InfoK’, s’ha desplaçat fins a la ciutat autònoma com a enviat especial i les seves intervencions estan generant una notable reacció a les xarxes socials.

Azzouzi, nascut a Premià de Mar, va estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i s’ha especialitzat en desigualtats socials, discursos d’odi i conflictes internacionals. Parla català, castellà, àrab, francès i anglès, i treballa a 3Cat des del setembre del 2023, on participa en la creació de reportatges audiovisuals per a públic infantil. 

Un perfil amb mirada pròpia

El periodista també es defineix a les xarxes com a «fill de migrants», una dada que molts espectadors han assenyalat com una clau afegida en una cobertura especialment sensible. Diversos usuaris han destacat el seu domini del català, el seu coneixement de les cultures dels dos costats de la frontera i la naturalitat amb què ha afrontat les seves primeres connexions en directe.

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L’aposta de 3Cat per enviar-lo a Ceuta ha sigut celebrada per part de l’audiència, que ha valorat que la diversitat també formi part de la mirada periodística. En un context de tensió política i humanitària, Azzouzi s’ha convertit en un dels noms propis de la cobertura catalana des del terreny.

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