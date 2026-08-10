'Barbie', 'Elvis' o 'Wonder Woman 1984', les pel·lícules que ja es poden veure en català a Netflix
Disney+ incorporarà properament una trentena de pel·lícules doblades amb clàssics com 'Mary Poppins' o 'Willow'
ACN
L'oferta de continguts en català a les plataformes audiovisuals continua ampliant-se. Netflix incorpora un conjunt d'àudios en català d'entre una selecció de doblatges de 3Cat i Warner. Disney+ incorporarà properament un nou lot de doblatges en català procedents de 3Cat gràcies al conveni signat amb el Departament de Política Lingüística per facilitar que els doblatges elaborats per la televisió pública catalana arribin a les plataformes. Aquestes incorporacions se sumaran a les que en els darrers mesos ja han fet altres plataformes com HBO Max o Filmin, i formen part de l'estratègia per incrementar l'oferta audiovisual en català als serveis d’streaming.
Des del 2023, el Departament ha distribuït múltiples àudios de 3Cat a diverses plataformes, en el marc del conveni amb 3Cat, amb l'objectiu que el català sigui cada cop més present com a opció d'idioma per veure pel·lícules i sèries a casa. Aquesta línia d'acció es complementa amb altres actuacions com les línies d'ajuts al doblatge i la subtitulació de llargmetratges i sèries, el conveni amb Movistar+ per a la subtitulació de pel·lícules i sèries d'estrena, la cartellera de cinema en català o el programa CINC de cinema infantil.
Netflix augmenta l’oferta disponible en català
Una nova tongada de nous àudios en català ja estan incorporats a Netflix, en aquest cas gràcies a una selecció de doblatges de 3Cat i Warner. Entre els títols que ja es poden veure en català hi ha ‘Batman contra Superman: L'alba de la justícia’, ‘La lliga de la justícia’, ‘Beowulf’, ‘Ombres tenebroses’, ‘La llegenda de Tarzan’, ‘Quan menys t'ho esperes’ i ‘Sully’.
A aquests s'hi afegeix una selecció de doblatges de Warner, amb el suport de Política Lingüística, entre els quals en destaquen: ‘Els pecadors’, ‘Minecraft’, ‘Barbie’, ‘Elvis’, ‘Wonder Woman 1984’ i ‘Space Jam: Noves llegendes’.
Una trentena de títols aviat a Disney+
El nou lot inclourà pel·lícules de gèneres i èpoques ben diverses, des de clàssics familiars fins a comèdies, drames i cinema d'acció. Entre els títols principals hi ha ‘Mary Poppins’, ‘Willow’ o ‘Good morning, Vietnam’, entre d’altres, que se sumaran a altres títols coneguts com ‘El diable es vesteix de Prada’, ‘Sol a casa’, ‘Alien’, ‘El sisè sentit’, ‘El cigne negre’ o ‘Braveheart’, entre altres.
Política Lingüística treballa també perquè s'incorpori el doblatge català de ‘Buscant en Nemo’, una pel·lícula doblada al català amb el suport del Departament en motiu de la seva estrena a les sales de cinema. Els nous títols que s'incorporaran doblats en català a Disney+ estaran disponibles durant els propers dies.
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