Casament íntim
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ja són marit i muller: la parella s’ha casat aquest dimarts en una cerimònia íntima a Portugal
La parella ha celebrat un casament civil a Cascais, just un any després d’anunciar el seu compromís a les xarxes.
Carlos Merenciano
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez han fet el pas que durant anys s’havia convertit en una de les grans incògnites de la seva relació. La parella s’ha casat aquest dimarts 11 d’agost a Cascais, Portugal, en una cerimònia civil celebrada de forma íntima i privada. La notícia va ser confirmada a través d’un comunicat remès per l’assessoria del futbolista, que va detallar que tots dos van estar acompanyats pels seus cinc fills.
L’anunci va arribar, una vegada més, a través d’una imatge a Instagram. Cristiano i Georgina van compartir una fotografia de les seves mans en la qual ja llueixen les seves aliances, confirmant així un casament que no havia sigut comunicada públicament ni amb data ni amb lloc. L’enllaç es produeix exactament un any després que Georgina anunciés el seu compromís amb el futbolista mostrant el seu anell i escrivint: «Sí, vull. En aquesta i en totes les meves vides».
Un casament lluny del soroll
En els últims dies, diversos rumors havien situat la celebració a Madeira, terra natal de Cristiano Ronaldo. L’expectació va ser tal que alguns seguidors van arribar a acudir a la Sé de Funchal esperant veure allà la parella, tot i que finalment la cerimònia es va celebrar a Cascais, lluny d’aquest focus mediàtic.
Cristiano i Georgina es van conèixer a Madrid el 2016, quan ella treballava en una botiga de Gucci i ell vivia una de les seves etapes més exitoses com a jugador del Reial Madrid. Des d’aleshores, han construït una família al costat de Cristiano Jr., els bessons Eva i Mateo, Alana Martina i Bella Esmeralda. El 2022, tots dos van comunicar la mort de l’Ángel, el germà bessó de Bella, durant el part.
El casament arriba després de gairebé una dècada de relació i després d’anys d’especulacions sobre quan formalitzarien la seva història. Ara, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez obren una nova etapa com a matrimoni, amb una cerimònia discreta que ha acabat confirmant un dels enllaços més esperats del món de l’esport i la crònica social.
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