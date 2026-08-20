Televisió
Carles Solà deixa la direcció del ‘30 minuts’ de TV3 i Míriam Vila Gambao assumirà el càrrec en la nova unitat de reporterisme de 3Cat
El periodista tanca una etapa de nou anys dirigint el programa de reportatges i prepara un nou projecte per recuperar històries del format ‘Tot un món’
Alba Giraldo
Carles Solà posa punt final a una etapa de nou anys al capdavant de ‘30 minuts’, el programa de reportatges de TV3 del qual era director. El periodista ha anunciat la seva sortida a través d’una publicació a LinkedIn, en la qual fa balanç de la seva trajectòria al capdavant de l’espai i avança quin serà el seu pròxim repte professional. Al seu torn, 3Cat ha confirmat a aquest diari que ha creat una «nova unitat de reportatges vinculada a Informatius que reforçarà la presència d’aquest gènere» als seus canals.
«Aquest juliol ha fet nou anys que em vaig posar al capdavant de ‘30 minuts’. Nou anys després, ha arribat el moment de tancar aquesta etapa i començar-ne una altra», explica Solà, que reivindica l’«honor i privilegi» d’haver dirigit el programa degà del reporterisme català i un dels espais d’aquest gènere més veterans, amb 42 anys d’emissió.
Del 17A a la dana de València
Durant els seus nou anys de direcció, el programa ha abordat alguns dels esdeveniments que han marcat l’actualitat. Solà recorda especialment que la seva arribada va coincidir amb els atemptats de Barcelona i Cambrils de l’agost del 2017, als quals l’equip va haver de dedicar un reportatge «a correcuita i abans que comencés la temporada». Poc després, l’espai va cobrir el referèndum de l’1d’octubre, així com esdeveniments com la pandèmia, les guerres d’Ucraïna i Gaza o la dana de València.
Però el periodista també destaca la voluntat del programa d’anar més enllà de l’actualitat immediata. Durant aquesta etapa, ‘30 minuts’ ha dedicat reportatges a qüestions com la crisi de la vivenda, les carències d’infraestructures, la irrupció de la intel·ligència artificial, el canvi climàtic i les migracions. Solà reivindica així mateix que l’espai s’hagi atrevit a abordar assumptes especialment delicats, des dels casos de corrupció relacionats amb la família Pujol i el rei emèrit Joan Carles I fins a la infiltració policial en moviments independentistes i socials.
En aquests nou anys, el periodista ha estat darrere de 285 reportatges, «285 intents d’explicar una realitat cada vegada més complexa i convidar l’audiència a entendre-la i reflexionar», assenyala. «Res d’això hauria sigut possible sense un equip extraordinari, compromès amb el bon periodisme i el servei públic», afirma.
Nova etapa de reporterisme
La marxa de Solà es produeix en paral·lel a una nova etapa per al reporterisme de 3Cat. La corporació ha creat una nova unitat de reportatges vinculada a Informatius, amb l’objectiu de reforçar la presència d’aquest gènere als seus canals i donar un nou impuls a l’actual referent del reporterisme de qualitat, ‘30 minuts’. La nova unitat busca dotar 3Cat d’una capacitat més gran per produir reportatges vinculats a l’actualitat immediata, periodisme d’investigació i nous formats i canals de distribució, segons ha pogut saber aquest diari.
La unitat dependrà del departament de Documentals, de la mateixa manera que ho fa ‘30 minuts’, i permetrà, a més, facilitar la mobilitat de la redacció d’Informatius, incorporant als reportatges redactors i redactores especialitzats en els temes que s’abordin. La intenció és treballar amb més profunditat «l’actualitat setmanal per oferir un producte periodístic més elaborat que tindrà diferents formats i finestres d’emissió».
Amb aquesta aposta, 3Cat reivindica un model de reporterisme «d’alta qualitat periodística» poc habitual en altres mitjans europeus. «En els seus més de 40 anys de trajectòria, ‘30 minuts’ ha construït un segell propi associat a la qualitat, el rigor i la veracitat, a més d’una notable capacitat d’influència social», apunten des de la corporació pública.
Nova directora
Per posar-se al capdavant d’aquesta nova etapa es va obrir un procés de selecció intern, del qual va sortir elegida Míriam Vila Gambao. La periodista assumirà la direcció de la nova unitat de reportatges i, per tant, agafarà també les regnes de ‘30 minuts’ després de la sortida de Carles Solà.
Per la seva banda, sortida de Solà del ‘30 minuts’ no suposa, no obstant, el final de la seva trajectòria professional. Solà ha explicat que recuperarà algunes de les històries que es van explicar a ‘Tot un món’, el programa dedicat a la diversitat i la immigració que va estar en antena entre 2004 i 2017. El seu objectiu és localitzar de nou persones procedents de diferents llocs del món que van arribar a Catalunya fa més de dues dècades i que van ser protagonistes de l’espai per conèixer com ha evolucionat des d’aleshores la seva vida.
«¿Com els ha anat? ¿Segueixen aquí? ¿Han complert els objectius amb què van arribar? ¿Ha funcionat l’ascensor social? ¿Han fet seves la llengua i la cultura catalanes? ¿Han patit racisme o discriminació?», planteja Solà. El projecte també posarà el focus en les generacions posteriore s, especialment en els fills i nets d’aquelles persones que van arribar a Catalunya.
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