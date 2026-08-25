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Telecinco cancel·la ‘El show de Paz’ per les seves baixes dades d’audiència i reconfigura les tardes del cap de setmana

El magazín s’acomiada sense arribar a la tardor pels seus discrets resultats d’audiència

Un fotograma de 'El show de Paz'

Un fotograma de 'El show de Paz' / Telecinco

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Redacció Yotele

Barcelona

Telecinco ha començat a prendre les primeres decisions de cara a l’inici de la pròxima temporada televisiva, que arrencarà en els pròxims dies. I la primera ha estat tan dràstica com esperada.

La cadena de Mediaset ha cancel·lat ‘El show de Paz’, que finalitzarà les seves emissions aquest diumenge, 30 d’agost. El magazín presentat per Paz Padilla no ha aconseguit els resultats esperats, per la qual cosa s’acomiadarà definitivament dels espectadors aquest mateix cap de setmana.

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