Telecinco cancel·la ‘El show de Paz’ per les seves baixes dades d’audiència i reconfigura les tardes del cap de setmana
El magazín s’acomiada sense arribar a la tardor pels seus discrets resultats d’audiència
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Redacció Yotele
Barcelona
Telecinco ha començat a prendre les primeres decisions de cara a l’inici de la pròxima temporada televisiva, que arrencarà en els pròxims dies. I la primera ha estat tan dràstica com esperada.
La cadena de Mediaset ha cancel·lat ‘El show de Paz’, que finalitzarà les seves emissions aquest diumenge, 30 d’agost. El magazín presentat per Paz Padilla no ha aconseguit els resultats esperats, per la qual cosa s’acomiadarà definitivament dels espectadors aquest mateix cap de setmana.
Per cobrir el seu espai, Telecinco torna a confiar en ‘Fiesta’, que recuperarà, a partir de dissabte 5 de setembre, el seu horari habitual dels caps de setmana, a les 16.00 hores.
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