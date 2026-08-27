'Tadeu Jones i la llàntia meravellosa' se situa al número 1 de la taquilla espanyola el dia de la seva estrena
La coproducció catalana rep 165.000 espectadors amb una recaptació de 935.000 euros
ACN
'Tadeu Jones i la llàntia meravellosa', dirigida per Enrique Gato, es va estrenar aquest dimecres als cinemes i es va situar ja en el número 1 a tot l'Estat passant per davant del nou film d'Spider-Man. La coproducció catalana, la quarta de la saga, va rebre 165.000 espectadors i va fer una recaptació de 935.000 euros, xifres que suposen una quota de mercat del 30% i la millor estrena històrica de la saga. De fet, va millorar el rècord d’espectadors del debut de la primera part situat en 143.000 espectadors. L’última pel·lícula s’ha estrenat en 412 cinemes i 570 pantalles a Espanya. A Catalunya, 'Tadeu Jones i la llàntia meravellosa' s'ha estrenat en català a una quarantena de sales.
En les pròximes setmanes, s’estrenarà en 40 territoris dels cinc continents de la mà de Paramount Pictures International.
Tadeu Jones va tornar aquest dimecres als cinemes amb la quarta entrega de la saga titulada 'Tadeu Jones i la llàntia meravellosa'. Una pel·lícula, amb coproducció catalana i doblada al català, que fa un pas més enllà en la història d'aquest popular arqueòleg que al costat de la Sara són pares de l'Olímpia i viatjaran en el temps. "Aquesta pel·lícula representa la maduresa de la saga i la maduresa dels mateixos personatges a molts nivells, fins i tot amb la pròpia temàtica", va afirmar el director Enrique Gato en una entrevista amb l'ACN.
Una de les grans novetats de la nova pel·lícula és que el Tadeu i la Sara han format una família i ara són pares de l'Olímpia (Oli), una nena de dos anys que revolucionarà la vida de tots els personatges. Qui no porta gens bé aquest canvi és Mòmia, acostumat a ser el centre d’atenció del grup.
Mentre estan de vacances a Londres, la Sara segueix la pista d’un objecte únic: la llàntia meravellosa de 'Les mil i una nits'. El Mòmia, ple de gelosia, demana el desig de viatjar en el temps fins al moment en què era jove i tothom l’estimava. El Tadeu i la Sara han d’unir forces per evitar que el Mòmia canviï el curs de la història i portar el grup (el Jeff, el Belzoni i la Ramona inclosos) de tornada a casa. Aquesta nova aventura els portarà a viatjar en el temps i travessar l’oceà Atlàntic des de la mítica ciutat perduda de Paititi fins a Grècia, i d’allà al més profund d’Orient Mitjà, fins a la mateixa cova d’Alí Babà i els quaranta lladres.
Gato va assenyalar a l'ACN que és una aventura que, més enllà de complir amb l'acció i la comèdia que implica la saga de Tadeu Jones, té un component "emotiu i emocional, de rascar el cor de la gent" i que a ell li venia molt de gust tractar. "Aquesta pel·lícula representa la maduresa de la saga i la maduresa dels mateixos personatges a molts nivells, fins i tot amb la pròpia temàtica".
'Tadeu Jones i la llàntia meravellosa' ha arribat precedida per l’extraordinari èxit de les tres entregues anteriors, que han reunit més de 8 milions d’espectadors i han superat els 47 milions d’euros de recaptació a Espanya. Distribuïda internacionalment per Paramount Pictures, la franquícia ha viatjat pels cinc continents i acumula més de 120 milions de dòlars de taquilla mundial.
La pel·lícula és una producció de Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios, Ikiru Films, Anangu Grup i Tadeo Films AIE, amb la participació de Mediaset España, Movistar Plus+ i Mediterráneo Mediaset España Group, amb el finançament de l'ICAA i el suport de l'ICEC.
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- L'Edifici del Coneixement de Manresa ja treu el cap