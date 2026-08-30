Incendi
‘MasterChef’ se salva de les flames de l’incendi que ha arrasat amb part del complex audiovisual on es troba el seu plató
L’estudi es va salvar de les flames gràcies a la tasca dels serveis d’emergències, que van evitar que el foc hi arribés i que va deixar intactes les històriques cuines del programa de TVE
Redacción Yotele
Aquest dissabte 29 d’agost un incendi va afectar una part del complex audiovisual de Non Stop Studios a Madrid. No obstant, la tasca dels serveis d’emergència, sumada al ràpid avís, ha fet que el plató de ‘MasterChef’, que es troba en aquest complex, quedi fora de perill.
Tal com confirmen les autoritats, cap persona ha resultat ferida, per la qual cosa els danys que s’han comptabilitzat són únicament materials. El foc hauria afectat l’edifici on es troben oficines, camerinos i platós inutilitzats en l’actualitat, però que han sigut epicentre de programes i sèries de televisió, a més de pel·lícules. Sense anar més lluny, l’estudi 2, que va quedar greument afectat per les flames i on temps enrere es va gravar ‘Maestros de la Costura’, que va acollir dimecres passat la final de la seva segona edició celebrity.
Els Bombers de la Comunitat de Madrid han evitat que el foc arribés als estudis de ‘MasterChef’, cosa que ha evitat una situació que hauria complicat encara més el programa, ja que actualment hi té la seu i bona part de l’any està en funcionament a causa de les múltiples edicions que s’hi enregistren. Ara per ara es podrà continuar treballant al plató amb certa normalitat.
Per la seva banda, ‘El Mundo’ ha avançat que la causa de l’incendi podria haver estat una avaria elèctrica, una hipòtesi que la Guàrdia Civil ja ha començat a investigar. El foc es va declarar dissabte a les 11.40 h i va obligar a mobilitzar deu dotacions de bombers per extingir-lo.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- L’espectacle de drons de diumenge de la Festa Major de Manresa serà un dels més grans que ha fet CroStars Aerial
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- Mor a Uganda als 34 anys el rei més jove del món: va accedir al tron amb només tres anys
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats
- Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dissabte 29 d'agost?
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»