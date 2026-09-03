Polinyà o Quintanar del Rey, qui ha guanyat «El Grand Prix 2026»?
La localitat conquenca es proclama campiona després d’una final molt igualada, decidida per l’errada del seu rival a «El Diccionario»
Carlos Merenciano
Quintanar del Rey guanya «El Grand Prix 2026». El municipi conquenc s’ha imposat a Polinyà en la gran final emesa aquest dimecres per La 1 i RTVE Play, tancant una trajectòria en què també havia liderat la fase classificatòria i havia eliminat Altura a les semifinals.
Polinyà va començar amb avantatge després d’aconseguir la Carta Daurada a «La Cucaña», acompanyat de la seva padrina, Victoria Martín. Tanmateix, Quintanar del Rey, apadrinat per Miguel Maldonado, va respondre imposant-se en proves com «Recogecocos» i «Baloncesto en pañales».
La igualtat va ser màxima durant tota la nit. Tots dos pobles van completar «Los supercocineros» exactament en dos minuts i quinze segons, un empat que va sorprendre Ramón García: «Això no havia passat mai en la història del Grand Prix». També van batre conjuntament el rècord de salmons transportats a «Los troncos locos».
Una paraula va decidir el campió
Polinyà va afrontar «El Diccionario» amb 24 punts, només un més que Quintanar del Rey. Abans, Culete s’havia tornat a convertir en l’heroi conquenc en tombar vuit peces a «Los superbolos», mentre que l’equip català només en va aconseguir tombar dues.
Després de diversos encerts consecutius, Polinyà va considerar que la paraula «cruste» existia, però Ramón García va donar la resposta per incorrecta. L’errada va donar automàticament la victòria a Quintanar del Rey, que va tancar el marcador amb 33 punts davant dels 30 del seu rival i va aixecar el trofeu com a campió d’aquesta edició.
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