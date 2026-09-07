Francesc Cano, nou director de RAC 1 en substitució d'Eulalia Carbonell
Oscar Rodríguez es posa al capdavant dels mitjans del grup
ACN
El periodista Francesc Cano ha estat nomenat nou director de RAC1 i de RAC 105, segons ha informat el Grup Godó. Cano arriba a l'emissora privada després del pas per La Manchester, la productora del periodista Ricard Ustrell, on ha estat durant un any i mig, i per Catalunya Ràdio, on va començar a treballar l'any 2000 i on va arribar a ser cap d'informatius. Substitueix en el càrrec Eulàlia Carbonell, vinculada al grup des de l'inici de les activitats de RAC1 i CityTV (8tv) el 1999. D'altra banda, l'emissora privada ha nomenat Oscar Rodríguez com a director general de Godó Media. Tots dos canvis organitzatius tindran efecte a partir de l'1 d'octubre.
Cano és llicenciat en periodisme per la Universitat Ramon Llull i doctor per la mateixa universitat. Té també un màster universitari en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques per la Universitat Internacional de Catalunya i PDD per l'IESE de la Universitat de Navarra.
Rodríguez ocupava fins ara la direcció general de Godó Strategies, la divisió encarregada de comercialitzar els espais publicitaris dels mitjans del grup. Vinculat al grup des del 1997, ha ocupat diversos càrrecs directius a la companyia, entre ells les direccions generals de distribució i impressió del grup, així com les direccions generals de 'Mundo Deportivo' i de 'La Vanguardia'. Substitueix en el càrrec Xavier de Pol, que ha estat al capdavant de la Direcció General de Godó Media durant els darrers quatre anys i que ha decidit emprendre nous projectes empresarials en l'àmbit audiovisual, segons informa el grup.
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