Indústria audiovisual
Netflix tanca un acord amb Filmin per estrenar cada mes 10 dels seus títols
L’acord entre les dues plataformes acostarà el cinema d’autor al gegant de l’‘streaming’
Marisa de Dios
En el món de l’streaming, les aliances entre plataformes i grups audiovisuals per oferir continguts de la competència s’han convertit en una cosa habitual. Després de l’acord d’Atresplayer amb Disney+ i del més recent d’Atresmedia amb <strong>Netflix</strong>, ara aquesta última ha firmat una col·laboració amb Filmin per la qual cada mes els subscriptors del gegant de l’streaming podran veure uns 10 títols de la plataforma catalana.
Així ho ha anunciat la guionista i showrunnerVerónica Fernández, directora de continguts originals de sèries i pel·lícules de Netflix a Espanya i Portugal, a El País, que especifica que el seu equip editorial triarà uns 10 títols al mes de Filmin, amb llicències de contingut seu, que estaran disponibles per als seus abonats. L’acord pretén acostar el cinema d’autor als seus subscriptors, i potenciar així una oferta més variada en el ja ampli catàleg de la plataforma.
Continguts d’Atresmedia
L’acord amb Filmin arriba només uns dies després que Netflix anunciés que incorporava al seu catàleg cinc produccions d’Atresmedia, després de la seva emissió en obert: El hormiguero, El intermedioPasapalabraEquipo de investigación i la sèrie diària Sueños de libertad. La plataforma també sumarà pròximament Veneno, l’aclamada ficció creada i dirigida per Javier Calvo i Javier Ambrossi centrada en la vida de Cristina Ortiz.
Atresmedia ampliava així la seva col·laboració amb Netflix, on també s’han pogut veure altres produccions seves com La casa de papel, AlbaÁngelaLa cocinera de CastamarToy BoyMentirasEntre tierras i Perdiendo el juicio.
Curiosament, a Netflix també es pot veure el gran competidor d’El hormiguero a la tele en obert, La revuelta, ja que la plataforma va tancar el maig passat un acord amb RTVE per incorporar-lo a la seva oferta després de la seva emissió diària a La 1.
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