La Séptima ja té data d’estrena: el nou canal arriba amb nou grans fitxatges
Carlos Merenciano
La Séptima ha presentat les línies mestres de la nova televisió generalista que començarà les seves emissions el pròxim 5 de novembre. José Miguel Contreras, màxim responsable del projecte, i Javier Ruiz, director editorial, encapçalen una cadena que neix amb la intenció d’actualitzar un panorama televisiu que consideren «una mica obsolet».
«Fa més de 20 anys que no apareixia una cadena nova», ha destacat Contreras durant la presentació oficial, en què ha definit La Séptima com «la primera cadena de la nova era de la televisió generalista». El directiu promet que l’equip s’hi deixarà «la pell» per convertir-la en un referent: «No ens agradaria res més que ser útils per a milions d’espanyols. Tenim una vida mínima de 30 anys».
La plantilla estarà formada per Javier Ruiz, Noor Ben Yessef, Rocío Delgado, Verónica Sanz, Sarah Santaolalla, Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Alba Carrillo i Marta Márquez. Ruiz assumirà els matins de dilluns a divendres; Delgado, les tardes; Ben Yessef i De Miguel estaran vinculats a la nit; i Argüelles, Carrillo i Márquez treballaran en la programació del cap de setmana.
Una conversa oberta i plural
La cadena no vol funcionar com una simple successió d’espais. «Entenem el canal com una gran conversa sobre l’actualitat», ha explicat Luján Argüelles. Noor Ben Yessef reivindica una televisió «plural, diversa i igualitària», mentre que Verónica Sanz assenyala la seva prioritat informativa: «No n’hi ha prou amb assenyalar allò que és fals: cal explicar la realitat dels fets perquè pugui ser compresa».
Rocío Delgado promet prestar atenció a la política, però també a la cultura, la intel·ligència artificial i les noves formes de relacionar-se. Alba Carrillo defensa que cal «perdre la por d’expressar les pròpies idees», i Marta Márquez considera que els mitjans no haurien de decidir què pensa el públic, sinó obrir converses rellevants. Sarah Santaolalla completa la declaració d’intencions amb una aposta digital: «La televisió ja no cap en una sola pantalla».
Héctor de Miguel aportarà el component d’humor i reivindica «l’optimisme» davant del nou projecte. «Soc a La Séptima perquè m’han fet fora de totes les altres cadenes», ha fet broma el comunicador. Amb informació, entreteniment i vocació multiplataforma, Contreras resumeix l’oportunitat que pretén aprofitar la nova cadena: «Hi ha espai per a alguna cosa més».
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
- La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
- Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»