A l’octubre
3Cat recupera l’humor esportiu de ‘Crackòvia’ nou anys després
El famós programa de TV3 s’emetrà ara a la plataforma de la cadena pública catalana
Marisa de Dios
TV3 recuperarà aquesta temporada un dels seus referents humorístics dels últims anys: ‘Crackòvia’. El programa que analitzava l’actualitat esportiva, sobretot futbolística, tornarà a la tele catalana l’octubre que ve a través de la seva plataforma, 3Cat.
Així ho ha anunciat Sigfrid Gras, director de TV3, durant la presentació de les noves apostes de la cadena per a la temporada 2026-27, en què també destaquen la tornada de Ramon Pellicer amb un programa d’actualitat social i política, l’estrena de ‘La travessa VIP’ i l’adeu de Marc Ribas a ‘Joc de cartes’, que cedirà el testimoni a Arnau París.
Nou anys en antena
‘Crackòvia’ es va estrenar el setembre del 2008 com una espècie de germà petit de ‘Polònia’, el veterà xou de sàtira política. Va estar en antena nou anys, des del 2008 al 2017, i va llançar paròdies i esquetxos dels clons dels futbolistes i entrenadors més famosos d’aquella època, des de Pep Guardiola i José Mourinho a Leo Messi i Sergio Ramos, així com de coneguts periodistes esportius.
A partir d’aquest mes d’octubre, 3Cat recuperarà el seu humor «amb el mateix esperit que va convertir el programa en un fenomen televisiu en plena època daurada del Barça», explica. El xou es tornarà a omplir d’esquetxos, imitacions, personatges reconeixibles i d’una mirada còmica sobre tot el que passa dins i fora del terreny de joc.
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