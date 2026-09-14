Estrena per Nadal
HBO s’enfronta a nous problemes per la sèrie de ‘Harry Potter’: «Tots estan indignats»
La ficció basada en els llibres de J. K. Rowling sobre el nen mag s’estrenarà el 25 de desembre
Marisa de Dios
El Nadal del 2026 estarà marcat per una estrena televisiva molt esperada: la sèrie de ‘Harry Potter’, que adaptarà la famosa saga literària del nen mag creat per J. K. Rowling, després de les seves exitoses versions cinematogràfiques protagonitzades per Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint. No obstant, la producció d’ HBO Max està acumulant múltiples problemes mesos abans de la seva estrena. L’últim, el retard en el rodatge dels capítols de la segona temporada per complicacions amb els guions.
Segons el diari britànic ‘The Sun’, la ficció porta «setmanes de retard». «El rodatge havia de començar a l’agost, però els guions encara no estan acabats ni aprovats», assenyalen al diari, cosa que està repercutint en l’equip. «Ens han dit que cal retocar diverses escenes perquè no estan del tot bé. Els directius volen que tot sigui perfecte», remarquen les fonts.
«Tothom a Warner Bros. està indignat. Les repercussions econòmiques són enormes. El rodatge de les escenes principals s’ha posposat dos mesos, fins a l’octubre», apunten, cosa que està complicant l’agenda dels treballadors, alguns dels quals havien tancat altres compromisos professionals per a aquestes dates. A més, asseguren des de ‘The Sun’, «l’equip de producció no està cobrant mentre es reescriuen els guions».
El fitxatge de Kit Harington
Compatibilitat d’agendes ha tingut, per exemple, l’actor Nicholas Hoult, el fitxatge del qual es va anunciar a l’agost per encarnar el professor Gilderoy Lockhart. No obstant, l’intèrpret no ha pogut compaginar ‘Harry Potter’ amb la seqüela de ‘Superman’, ‘Man of tomorrow’, i finalment no serà a la sèrie d’HBO. El seu substitut serà una estrella de ‘Juego de tronos’, Kit Harington.
A més, han hagut debuscar una substituta per al paper de Ginny Weasley, la germana petita del millor amic del protagonista, Ron, a causa de la inesperada renúncia de la jove actriu que l’encarna en la primera temporada, Gracie Cochrane. La intèrpret va renunciar a continuar encarnant-la en la segona tanda de capítols per «circumstàncies imprevistes».
Però el retard en l’enregistrament no és l’única complicació que ha tingut la producció. Almenys dues directores a les quals se’ls va oferir dirigir dirigir dirigir la sèrie han confessat que van rebutjar el projecte per culpa del posicionament de J. K. Rowling en contra del col·lectiu trans: Ally Pankiw (‘Black Mirror’) i Kate Merron (‘Loky’, ‘The last of us’). «M’ho han demanat dues vegades i he hagut d’explicar que la meva resposta mai canviarà: serà un no», ha afirmat a les xarxes aquesta última.
Amenaces a un actor negre
La sèrie del nen mag també ha vist com l’actor que donarà vida al professor Severus Snape, Paapa Essiedu, va ser víctima d’insults, i fins i tot amenaces de mort, a les xarxes. Tot, per ser negre. Hi ha els que asseguren que el físic de l’actor no correspon al del personatge als llibres originals i altres que afirmen que el fet que sigui negre canvia certs aspectes de la trama original.
HBO Max estrenarà ‘Harry Potter i la pedra filosofal’ en el pròxim 25 de desembre, recuperant les primeres aventures del famós nen, amb la seva arribada al Col·legi Hogwarts de Màgia i Hechicería. En la institució, al protagonista se li obre un món fins aleshores desconegut per a ell, carregat de diversió, amistat i màgia. Però aquesta nova aventura comporta un gran risc, ja que Harry es veu obligat a enfrontar-se a un perillós enemic del seu passat.
La idea és que la ficció adapti els set llibres de la sèrie al llarg d’altres tantes temporades, dedicant-ne una a cada volum. La sèrie està protagonitzada per Dominic McLaughlin com Harry Potter, Arabella Stanton com Hermione Granger, Alastair Stout com Ron Weasley, John Lithgow com Albus Dumbledore, Janet McTeer com a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu com Severus Snape, Nick Frost com Rubeus Hagrid, Rory Wilmot com Neville Longbottom, Lox Pratt com Draco Malfoy, Leo Earley com Seamus Finnigan, Elijah Oshin com Dean Thomas, Tristan Harland com Fred Weasley, Gabriel Harland com George Weasley, Ruari Spooner com Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah com Lavender Brown, Finn Stephens com Vincent Crabbe, William Nash com Gregory Goyle, Warwick Davis com Filius Flitwick i Sirine Saba com a Pomona Sprout, entre d’altres.
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