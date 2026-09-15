PREMIS REGIÓ7
Regió7 lliurarà els seus premis anuals el 27 d’octubre en una gala al Kursaal
L’acte, per al qual ja es poden reservar les entrades, reconeixerà la trajectòria i els mèrits de persones, empreses i institucions de la Catalunya central
Regió7
Regió7 lliurarà els seus premis anuals el pròxim 27 d’octubre en una gala que se celebrarà a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa per posar en valor les persones, iniciatives i projectes que impulsen la Catalunya Central. L’acte, que començarà a les 7 de la tarda, és obert al públic i les persones que hi vulguin assistir poden obtenir la seva entrada gratuïta a partir d’aquest dimarts 15 de setembre, a les 10 del matí, a través del web del Kursaal. El nom dels guardonats d’aquesta edició dels premis, organitzats per Regió7 i Prensa Ibérica, es farà públic pròximament.
La diversitat, el talent, la capacitat d’innovació i el compromís amb el territori tornaran a ser els eixos dels Premis Regió7, uns guardons que, després d’una llarga trajectòria, s’han consolidat com una de les cites socials i institucionals de referència de la Catalunya central. La iniciativa posa en valor persones, empreses i institucions que han destacat per la seva aportació en àmbits tan diversos com la cultura, l’esport, l’empresa, els actius socials, la comunicació o la ciència i la tecnologia.
Entre les categories més emblemàtiques hi ha el Premi Ambaixador, que distingeix la trajectòria d’una persona originària de la Catalunya central que ha assolit un reconeixement destacat fora del territori i s’ha convertit en un referent en el seu àmbit d’activitat. També destaca el Premi Tendències, que té com a objectiu donar visibilitat i impulsar la trajectòria d’artistes emergents amb projecció de futur.
Els guardonats, que es donaran a conèixer pròximament, són escollits pel Consell Assessor de Regió7 format per Josep Maria Descals, Àngels Serentill, Eva Sánchez, Glòria Domínguez, Gonçal Mazcuñán, Montse Alsina, Rosa Serra, Valentí Martínez, Xavier Gual i Marc Marcè, així com el director general de Prensa Ibérica a Catalunya i Balears, Fèlix Noguera, el director de Regió7, Josep Lluís Micó, i la gerent del diari, Sandra Espinal. En el cas del Premi Tendències, el veredicte correspon a un jurat específic integrat per Cristina González, Joan Morros, Jordi Estrada i Roser Oduber, professionals de prestigi vinculats al món de la cultura.
Com és habitual, l’acte d’entrega de guardons preveu aplegar representants de les administracions locals, comarcals i nacionals, i també com diverses personalitats del món econòmic, cultural i social d’arreu del territori.
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