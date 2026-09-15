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PREMIS REGIÓ7

Regió7 lliurarà els seus premis anuals el 27 d’octubre en una gala al Kursaal

L’acte, per al qual ja es poden reservar les entrades, reconeixerà la trajectòria i els mèrits de persones, empreses i institucions de la Catalunya central

El Teatre Kursaal de Manresa serà de nou l'escenari de la gala dels Premis Regió7

El Teatre Kursaal de Manresa serà de nou l'escenari de la gala dels Premis Regió7 / Arxiu/Mireia Arso

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Regió7

Manresa

Regió7 lliurarà els seus premis anuals el pròxim 27 d’octubre en una gala que se celebrarà a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa per posar en valor les persones, iniciatives i projectes que impulsen la Catalunya Central. L’acte, que començarà a les 7 de la tarda, és obert al públic i les persones que hi vulguin assistir poden obtenir la seva entrada gratuïta a partir d’aquest dimarts 15 de setembre, a les 10 del matí, a través del web del Kursaal. El nom dels guardonats d’aquesta edició dels premis, organitzats per Regió7 i Prensa Ibérica, es farà públic pròximament.

La diversitat, el talent, la capacitat d’innovació i el compromís amb el territori tornaran a ser els eixos dels Premis Regió7, uns guardons que, després d’una llarga trajectòria, s’han consolidat com una de les cites socials i institucionals de referència de la Catalunya central. La iniciativa posa en valor persones, empreses i institucions que han destacat per la seva aportació en àmbits tan diversos com la cultura, l’esport, l’empresa, els actius socials, la comunicació o la ciència i la tecnologia.

Lliurament dels Premis Regió7 de l'any passat, amb el president de la Generalitat, Salvador Illa

Lliurament dels Premis Regió7 de l'any passat, amb el president de la Generalitat, Salvador Illa / Arxiu/Oscar Bayona

Entre les categories més emblemàtiques hi ha el Premi Ambaixador, que distingeix la trajectòria d’una persona originària de la Catalunya central que ha assolit un reconeixement destacat fora del territori i s’ha convertit en un referent en el seu àmbit d’activitat. També destaca el Premi Tendències, que té com a objectiu donar visibilitat i impulsar la trajectòria d’artistes emergents amb projecció de futur.

Els guardonats, que es donaran a conèixer pròximament, són escollits pel Consell Assessor de Regió7 format per Josep Maria Descals, Àngels Serentill, Eva Sánchez, Glòria Domínguez, Gonçal Mazcuñán, Montse Alsina, Rosa Serra, Valentí Martínez, Xavier Gual i Marc Marcè, així com el director general de Prensa Ibérica a Catalunya i Balears, Fèlix Noguera, el director de Regió7, Josep Lluís Micó, i la gerent del diari, Sandra Espinal. En el cas del Premi Tendències, el veredicte correspon a un jurat específic integrat per Cristina González, Joan Morros, Jordi Estrada i Roser Oduber, professionals de prestigi vinculats al món de la cultura.

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Com és habitual, l’acte d’entrega de guardons preveu aplegar representants de les administracions locals, comarcals i nacionals, i també com diverses personalitats del món econòmic, cultural i social d’arreu del territori.

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