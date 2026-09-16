Arnau París, a punt d’agafar les regnes de ‘Joc de cartes’: «Hi ha restaurants del programa als quals tinc clar que no tornaré mai»
El guanyador de ‘MasterChef’ agafarà el relleu de Marc Ribas en la nova temporada del concurs gastronòmic de TV3
Marisa de Dios
Aquest dimecres 16 de setembre, TV3 posa punt final a la desena temporada de ‘Joc de cartes estiu’ com a líder de la seva franja, amb una mitjana de 285.000 espectadors i una quota del 20,3%. Ho fa amb un episodi de resum dels capítols, que han estat marcats pels sonats enfrontaments entre propietaris de restaurants. El concurs gastronòmic tornarà aquesta tardor, tot i que amb un canvi substancial: Marc Ribas, el xef que l’ha presentat fins ara, cedirà el testimoni a Arnau París, un dels seus companys a ‘Cuines’. El nou presentador de ‘Joc de cartes’ revela algunes de les novetats del programa.
—Ja teniu gravada tota la temporada de tardor?
Sí, ja està tot gravat. Han estat uns mesos molt intensos, des del maig fins al juliol.
—Quan està previst l’estrena?
No sé exactament quan s’estrenarà. Habitualment sol ser entre l’octubre i el novembre. Els cinc primers programes els presenta Marc Ribas i en el cinquè em passa el relleu. Els vuit últims ja són meus i la veritat és que estic molt content.
—Com ha estat l’experiència?
La veritat és que m’ho he passat superbé. És un format molt diferent de tot el que havia fet fins ara. És un programa més gamberro, d’estar amb la gent, xerrar, veure què passa... M’ho he passat molt bé. A més, en alguns llocs he menjat molt bé... i en d’altres he menjat molt malament.
—També ha vist cuines en mal estat?
Uf... Sempre penso: «Si avui que ve la tele ho tenen així, com estarà això un dia qualsevol?». Mare meva...
—Quan li van proposar presentar ‘Joc de cartes’, s’ho va pensar gaire?
No. Hi ha oportunitats que no me les penso. Em va passar el mateix quan em van trucar per fer el càsting de ‘Cuines’. Llavors vivia a Sant Sebastià i els vaig dir: «Baixo demà o agafo el cotxe ara mateix i en vuit hores soc al plató». Soc així. Quan tinc clar que vull fer una cosa, no necessito donar-hi més voltes.
—Com es produeix gràficament el relleu amb Marc Ribas?
Encara no he vist el muntatge, però pel que vam gravar, en Marc fa el seu últim programa, que és un comiat molt icònic, i jo vaig apareixent. És una mica com: «Què tal, Marc?». «Vinga, que jo ja tinc ganes de començar». I ell: «Vinga, que faig aquest i me’n vaig». Hi ha un moment en què anem a la furgoneta. Al final hi ha un comiat molt emotiu per part seva, en què diu que marxa però que sap que el programa queda en bones mans.
—Li va demanar algun consell a Ribas abans d’agafar el relleu?
La veritat és que no. No vam tenir l’oportunitat de trobar-nos. Encara que sembli mentida, la gent de ‘Cuines’ —tots dos presentem aquest programa gastronòmic, tot i que per separat— no ens veiem gaire. A més, vaig preferir arribar amb la ment neta, sense prejudicis. Vaig pensar: «Ja em trobaré el programa quan hi arribi i llavors el faré a la meva manera».
—Creu que amb vostè al capdavant canviarà gaire ‘Joc de cartes’?
Cal entendre que el format és el que és i això no canviarà. Però cadascú aporta la seva manera de comunicar i de fer les coses, d’interpel·lar la gent i de conduir les situacions del programa. Aquí és on crec que hi haurà la diferència.
—Amb vostè serà un programa més cañero?
No sé si més cañero. Jo soc una persona molt propera. M’agrada parlar amb la gent i crear confiança. Crec que durant les gravacions s’han generat vincles molt bonics i això ha fet que els participants se sentissin còmodes per expressar-se. Per mi això era el més important.
—És habitual que els ganivets volin a ‘Joc de cartes’.
Mai més ben dit. Al final és un programa impossible de guionitzar. Els participants fan el que els surt i són ells mateixos els qui van canviant durant el programa. De vegades comencen molt prudents, però a poc a poc es van deixant anar i arriba un moment en què penses: «Ui, ui, ui...». I llavors comencen a volar els ganivets.
—Ha viscut alguna situació realment tensa?
Hi ha hagut moments de tota mena. Alguns més delicats i d’altres més tensos, però crec que forma part del format. Al final, quan asseus la gent en una taula i els dius: «Tu has dit això d’ell, tu has dit allò d’ella...», això genera tensió. Però jo només poso sobre la taula el que ells mateixos han dit i fet. La tensió ja l’han creat ells.
—Confessi-ho: era seguidor del programa abans de presentar-lo?
Sí, molt. És un programa que sempre m’ha agradat. Crec que és un format que connecta molt bé amb l’audiència perquè barreja entreteniment i restauració. De fet, després de gravar he tornat a alguns dels restaurants... i d’altres tinc clar que no hi tornaré mai.
—La seva carrera ha estat meteòrica. Vostè venia aixetes, el 2021 va entrar a ‘MasterChef 9’, va guanyar el concurs, un any després el van fitxar a ‘Cuines’ i ara presentarà ‘Joc de cartes’. S’imaginava fins on arribaria?
Si m’ho haguessin dit fa uns anys no m’ho hauria cregut. És que fa només un any, si algú em diu que presentaria ‘Joc de cartes’, tampoc m’ho hauria cregut. Tot ha anat passant d’una manera molt inesperada. Perquè jo arribés aquí, primer en Marc va haver de decidir deixar el programa i llavors va aparèixer una oportunitat que he pogut aprofitar després de fer un càsting. Estic molt agraït a TV3 per confiar en mi, però també orgullós del camí recorregut, perquè tot això ha arribat treballant molt i aprofitant cada oportunitat.
—A més, continua al capdavant de ‘Cuines’.
Sí, continuo a ‘Cuines’. A més, aquesta temporada hem incorporat una cara nova: Rais Esteve, que és la meva dona. Al final queda tot a casa. Perquè acabem de ser pares!
—Com s’organitzaran amb els seus bessons tan petits?
La part bona de la televisió és que les gravacions es concentren en pocs dies. Això ens permet organitzar-nos força bé.
—Creu que el programa té corda per a deu temporades més?
Tant de bo! A Itàlia, que van ser els pioners, ja van per la quinzena o setzena temporada. Així que tant de bo aquí arribem a la cinquena, la sisena, la setena... i fins a la desena. A mi m’encantaria.
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