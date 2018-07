La cançó popular El ninot de neu és el fil conductor i el títol d´un nou llibre editat per Barcanova dins de la seua col·lecció El Petit Univers (fins a 3 anys).

Una proposta tendra de lectura i joc, escrita amb lletra majúscula i manuscrita, idònia per ser contada i cantada en veu alta per mestres i pares, aprofitant així la música per acostar els infants a la festa nadalenca.

Les il·lustracions de l´aragonesa Blanca Bk, fetes amb aquarel·les i llapis de colors vius, complementen amb suavitat i delicadesa el text, aportant melodia, plasticitat i dinamisme a tot el projecte.

S'ha de destacar un bon disseny de personatges, amables i de caire oníric, que poden servir com a font d´inspiració per treballar el llibre al Nadal a l´escola i a casa.

En resum, un llibre bonic i senzill que s´afegeix al vast conjunt de llibres amb temàtica nadalenca ja editats, i que, en aquesta ocasió, té com a principal atractiu el dolç treball visual de Blanca Bk, i l´opció del recurs musical com a suport de la lectura.

Títol: El ninot de neu

Il·lustrador/a: Blanca Bk

Editorial: Barcanova