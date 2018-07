Maria Xosé Queizán: «Vaig haver de pagar un preu molt gran per rebel·lar-me, per això no vaig entrar a la Reial Acadèmia Galega»

L' escriptora galleguista i feminista Maria Xosé Queizán (Vigo, 1939) porta tota la seva vida lliurada a les lletres, buidant els seus «principis» en desenes de textos i nedant a «contracorrent» en un ambient que, moltes vegades, no «l'ha posat fàcil ». "Vaig haver de pagar un preu molt gran per rebel·lar-me, per això no vaig entrar a la Reial Acadèmia Galega", ha manifestat.

En una entrevista a Europa Press, a propòsit d'un recent homenatge del món feminista i coincidint amb la publicació de les seves memòries a l'octubre i el premi Lois Peña Nieto, l'escriptora ha reconegut que no ser acadèmica és el «preu que cal pagar per ser una persona que no sap callar».

Moltes de les seves amigues la defineixen com «dona combativa», com ella mateixa ha recordat, i va rememorar que el seu avi va vaticinar la línia que seguiria tota la seva vida: «Moriria per les seves conviccions». La pròpia Queizán admet, entre rialles tímides, que és «una persona incòmoda, directa i crua», com la pròpia «realitat».

A més, està convençuda que aquesta qualitat seva «no li agrada a tothom» i hi ha qui pot sentir-se «incòmode» amb «les seves veritats», com ella mateixa assegura que «es va demostrar fa molts anys» quan «havia d'haver entrat a la Reial Acadèmia Galega», el que no va dubtar a qualificar com un càstig per escriure el que se suposa no cal escriure .



Els violadors fan el que la resta

Durant la conversa amb Europa Press, Queizán també ha repassat alguns assumptes d'actualitat, com la posada en llibertat dels membres de 'La Manda' i ha advertit, com a columnista que és també, que no hauria de donar-veu a cap integrant d'aquest col·lectiu , condemnat per abusos sexuals. Donar-los aquesta oportunitat seria un «problema greu», sota el seu punt de vista.

«Ja sabem que són gent normal, són normals en els seus treballs, amb els amics i la mare i el seu pare que els volen molt pero això no és incompatible amb la seva condició de miserables, capaços d'unir-se, ficar a una noia en un portal i viola-».

Queizán es pregunta «què passa pel cap dels jutges per tractar-tan bé». Considera que un acte de violència no pot basar-se en el consentiment per ser jutjat, perquè els que violen no fan coses diferents de les que practiquen la resta d'homes amb les dones i, moltes vegades, el consentiment és après.



8M: Punt d'inflexió

Per trencar amb la «decepció i desacreditació» que transmet la justícia, el feminisme té un paper protagonista i, segons l'escriptora, que tantes vegades ha empoderat a la dona en les seves obres, «el 8 de març va ser un punt d'inflexió enorme en què es van reunir moltes generacions. I a partir d'ara, tot anirà cap amunt, ja que, aquest govern socialista treballarà a favor del feminisme».

Maria Xosé Queizán també s'ha referit als moviments reivindicatius de les dones periodistes, que van participar activament en la manifestació del 8 de març o que han secundat els 'Divendres negres'. «Les professionals s'estan posant al seu lloc», ha remarcat i ha sentenciat: «Sempre va haver d'haver rebel·lia per aconseguir canvis, encara que de vegades es perdin coses».

En preguntar per allò que mai s'ha de deixar escapar, l'autora no dubta a sostenir, abans de res, la democràcia. «Ha de defensar-se amb ungles i dents i no cedir ni un mil·límetre», ha apuntat Queizán, una dona que va néixer al final de la Guerra Civil i va créixer en un règim dictatorial, on la majoria de les dones van ser analfabetes fins a 1979, ha recordat, moment en què es va implantar una llei d'ensenyament obligatori per als dos sexes.



"El feminisme no necessita revisar"

Preguntada sobre la necessitat de revisar el feminisme blanc hegemònic, l'escriptora ha reivindicat la importància del feminisme d'avantguarda europea i ha afegit que el feminisme "no necessita revisar-se", ja que sempre hi va haver societats més avançades que altres.

En aquest sentit Queizán entén que col·lectius minoritzats com les negres i les gitanes són les que han de revisar i, al seu parer, adaptar-se al món occidental per seguir avançant i no anar marxa enrere perquè no hi ha cap mal en ser progressista.

L'autora, de 79 anys, creu que totes les dones han de unir-se a la causa feminista i compara la lluita actual amb els moviments afroamericans pels drets civils als Estats Units, moment en el qual tota la societat, persones blanques i negres es van reivindicar i van aconseguir progressos gràcies a la democràcia.

Amb aquest exemple, critica la manca de suport que es va donar en el 8M des del col·lectiu afro, ja que considera que aquest no és moment de matar-se les unes a les altres, sinó que elles «han adaptaré al nostre món».



Memòries de 79 anys intenos

Al mes d'octubre l'escriptora publicarà les seves memòries de tota una vida i, conforme als seus valors, està segura que incomodarà en tots els àmbits, fins i tot al literari.

En preguntar si deixarà veure a una Maria Xosé Queizán fins ara amagada, només revela que la novetat absoluta rau en una forma d'escriure descarada, certa i que no amaga res el que, a més, «entra en consonància amb el feminisme actual, el que diu les coses clarament ».

El feminisme amb el qual s'identifica Queizán és el que sentencia que «el nostre plaer no depèn de l'òrgan sexual masculí» i que «el follar«, entès com la colonització sexual de les dones i primera forma d'opressió home-dona, «es va a acabar», adverteix.

Aquests principis i valors són els que conformen a una dona d'empenta que recentment va rebre un homenatge a Vigo, on 150 dones la van rebre amb molt afecte i afecte, ha rememorat, després de tota una vida promulgant històries incòmodes, com així ha reconegut en aquesta entrevista.

A propòsit de les emocions d'aquell dia, l'autora se sent recompensada amb la vida, sobretot amb els missatges que li van fer arribar les seves companyes en la trobada i ressalta, especialment, el següent: «aquesta és l'Acadèmia de Maria Xosé Queizán».

Tot i que la llibertat segueixi sent cara, ella explica la seva veritat i tenir l'oportunitat de fer-ho mostra el valor de la seva rebel·lia en una novel·la per entregues que es publicarà a l'octubre.