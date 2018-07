Blackie Books ens apropa el treball més recent de Marta Altés, publicat per primer cop l´any passat per Macmillan Children´s Books. Petita a la jungla es presenta en un format generós, amb una prometedora imatge que ocupa coberta i contracoberta i una jungla onírica a les guardes.

No es pot dir que les primeres frases del text de l´àlbum introdueixin el tema d´una manera literàriament interessant: «A la Petita li encantava viure a la jungla. Hi havia un munt de coses per fer i un munt de coses per veure€ Però de tant en tant€ Les coses no li sortien bé del tot.» Peccata minuta. Més enllà d´això, costa de trobar-hi un però. L´àlbum de Marta Altés traspua frescor i maduresa creativa al servei d´una història iniciàtica o de creixement que no només agradarà als petits.

La Petita és la mona més menuda del grup, i això sovint implica que tothom li passi per davant, fins que decideix moure´s per si mateixa i demostra que «com més petit ets, més grans són les teves aventures».

La interacció de text i imatge és destacable, entre altres coses, pel fet que una part significativa de la trama (el perill que la protagonista no veu) s´explica només amb els dibuixos, que també serveixen per descriure en detall els trajectes de la Petita en presentacions de fins a tres imatges per pàgina que, ben alternades amb les d´una imatge per pàgina i les imatges a doble pàgina, confereixen al llibre un tempo visual ric que fa que el lector passi dels ritmes contemplatius a la velocitat del còmic.

El dibuix configura una estructura narrativa circular: a l´interior del llibre, l´acció es desenvolupa des de la pàgina de cortesia d´entrada fins al final del quadern; allà, la darrera imatge remet a les cobertes, on el llibre arrenca de nou.

Títol: Petita a la jungla Autor/a: Marta Altés Editorial: Blackie Books. Primers lectors