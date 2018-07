La nova novel·la de Haruki Murakami, «La mort del comanador», arribarà a les llibreries el 10 d'octubre

La nova novel·la de Haruki Murakami, 'La mort del comanador', es publicarà en català el 10 d'octubre i tindrà com a eix vertebrador la música, la pintura, l'amor, la solitud i el mal, a més de la paternitat, un tema fins ara desaparegut en les obres de l'escriptor japonès. Concebuda en dues parts, la història que presenta Murakami de la mà de l'editorial Empúries —amb traducció d'Albert Nolla— recupera la veu en primera persona per introduir un pintor que, després de ser abandonat de manera inesperada per la seva dona, decideix marxar a viure a una casa aïllada a la muntanya. Aquest i altres escenaris, com ara pous utilitzats per antics monjos, conformen una novel·la que veurà el seu final en un segon volum que es publicarà el gener de 2019.

'La mort del comanador', considerada un homenatge a 'El Gran Gatsby', conjuga en la seva trama el tema de l'art amb episodis dramàtics de la Segona Guerra Mundial, així com un incert passat familiar. Murakami és autor d'obres com 'Tòquio blues' i 'Kafka a la platja' i les seves obres s'han traduït a més de vint països.