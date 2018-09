Edicions de 1984 publica 'De la ciutat vella', la primera novel·la que va escriure Juli Vallmitjana

La primera novel·la que va escriure Juli Vallmitjana, "De la ciutat vella", arriba a les llibreries publicada per Edicions de 1984. Amb una edició a càrrec d'Enric Casasses, l'obra escrita el 1907 retrata la pobresa d'una Barcelona misteriosa ja desapareguda, tot desplegant una aspra història d'amori de lluitar per la vida on el teló de fons són la malenconia, els fracassos i les ambicions. A "De la ciutat vella", Vallmitjana exalta la vida comunitària dels més humils en contraposició amb l'egoisme dels cercles artístics de tombant del segle XX. Les altres dues apostes de l'editorial que dirigeix el manresà Josep Cots per a la 'rentrée' són "Llum d'agost", de W. Faulkner, i "Un altre temps. Poemes escollits", de W. H. Auden.

"De la ciutat vella", el tercer llibre que va publicar Juli Vallmitjana, adopta com a un dels seus eixos principals les festes que els mateixos veïns organitzen quan els sembla que convé. Així, el narrador presenta la vida del barri en el moment que tots estan preparant la festa, a la taverna o al carrer. És en aquests entorns que les tragèdies particulars s'abracen amb els saraus col·lectius, tal com detalla Casasses al pròleg de l'obra.

Edicions 1984 també ha publicat l'obra teatral completa de Vallmitjana, així com l'assaig "De la raça que es perd", entre d'altres. Per a Cassasses, l'escriptura de l'autor barceloní és !molt especial, gens acadèmica ni d'escola".

Una novel·la faulkneriana calidoscòpica

Després de publicar la Trilogia dels Snopes ("El llogaret", "La ciutat" i "La mansió"), Edicions de 1984 recupera ara una altra obra de William Faulkner, "Llum d'agost, una de les més representatives de l'escriptor nord-americà, guanyador del Premi Nobel de Literatura i el Premi Pulitzer.

Amb traducció d'Esther Tallada, "Llum d'agost" presenta una trama vertebrada entorn del naixement del fill de la Lena Grove i en Lucas Burch, que coincideix amb esdeveniments cabdals d'una història dominada pels prejudicis racials, el fanatisme religiós, la cobdícia, la por i un tràgic egocentrisme, però que malda per conservar l'esperança i l'amor.

L'argument de la novel·la -"típicament faulknerià", en paraules de Tallada- fuig de la linealitat i presenta nombrosos salts temporals. A part, la traductora també posa en valor el caràcter "calidoscòpic" de l'obra, que exposa els fets des de la visió de diversos personatges, fent un ús constant de "col·loquialismes i dialectalismes".

Poesia d'un altre temps

Edicions de 1984 publica en la tornada literària la primera gran antologia de W.H. Auden, "Un altre temps. Poemes escollits", traduïda per Marcel Riera i amb pròleg d'Àlex Susanna. Considerat per molts el poeta més important del segle XX, Auden es va deixar absorbir per les agitacions polítiques, socials, morals, psicològiques i religioses de la seva època per reflectir-les des de diversos punts de vista a mesura que passava el temps i confeccionar així una obra poètica que constitueix una autèntica visió del món.

L'antologia d'Auden que ara presenta Edicions 1984 recupera en mig miler de pàgines més de la meitat de l'obra de l'autor, considerat pel traductor Marcel Riera com "el poeta més complet de la literatura anglosaxona del segle XX".