Arriba a les llibreries «Més operació urnes», la crònica ampliada de l'operatiu clandestí que va fer possible l'1-O

Després de l'èxit aclaparador d''Operació Urnes', del qual se n'han venut més de 50.000 exemplars i que va ser el llibre més venut de no ficció en català de Sant Jordi 2018, els periodistes Xavi Tedó i la igualadina Laia Vicens han publicat una nova edició que incorpora nous testimonis i molts més detalls que evidencien que l'entramat que el va fer possible va superar qualsevol relat de ficció.

L'obra, que porta per títol 'Més operació urnes" i és una crònica ampliada dels fets, ja es pot trobar des d'ahir a les llibreries. En aquesta ocasió els autors han pogut parlar amb en Marc, la persona que va salvar les urnes al portde Marsella i el segon responsable de tot l'entramat, després d'en Lluís.

Laia Vicens i Xavi Tedó desgranen tots els detalls de l'entramat que va fer possible l'1-O a partir del testimoni dels cervells de l'operació i dels seus principals protagonistes, molts d'ells amb pseudònims. Els periodistes expliquen com gràcies a milers de voluntaris es va crear una xarxa popular, organitzada de forma secreta i piramidal, que va fer possible que les urnes arribessin al seu destí. Un relat que restarà en la memòria col·lectiva de moltes generacions.

"Operació Urnes" va ser premiada a Manresa amb el VI Premi Josep Maria Planes pel treball d'investigació publicat en format de llibre. De fet, el jurat del Col·legi de Periodistes de Catalunya n'ha destacat tant la profunditat del treball de recerca com la crònica periodística.