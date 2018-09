Es veu que Crist es va presentar a Brussel·les dalt d´un ase. Per rebre´l com cal, perquè l´ocasió ho demanava, la ciutat va organitzar una festassa amb la Gran Orquestra, saltimbanquis, menjar i beguda, i els convidats més il·lustres del país. Fa més de cent anys, ho representà James Ensor (Ostende, 1860–1949), pintor conegut pel seu treball poc convencional i provocador, a L´entrada de Crist a Brussel·les el 1889, un oli de grans dimensions que actualment forma part de la col·lecció del Museu J. Paul Getty de Los Angeles. I avui també ho il·lustra l´italià Andrea Antinori, el qual, a partir de la pintura belga, desenvolupa la història en forma d´àlbum fent que els grotescos personatges d´Ensor cobrin vida.

Primer presenciem el periple de Crist, que, dalt de l´ase, travessa muntanyes, deserts i oceans, fins que arriba a la capital belga, on se sorprèn de la gent que el rep: «Sembla ben bé que hagin sortit d´un quadre.» I d´aquest mateix quadre van apareixent, al llarg de les pàgines dobles perfectament travades, els que li volen donar la benvinguda amb una gran celebració. Comencen els preparatius: música, pancartes, saltimbanquis, plantes i flors, una màquina amb pedals que fa bombolles de sabó, un elefant africà, menjar, vi, un pastís€ I que no hi faltin les invitacions! Els ciutadans han pensat en cada detall per a la festa, la de l´obra de James Ensor, que se celebra a les nou i trenta-set minuts i quatre segons. De la mateixa manera, amb molt bon ull (artístic i literari), l´autor ha pensat en cada detall per construir aquest diàleg entre pintura i llibre: per fer-ho, s´ha servit de la paleta de colors i l´estil extravagant de la pintura, a més d´utilitzar els elements i els personatges que li interessen. En definitiva, ho ha portat al seu terreny per explicar, amb humor, la visita de Crist a Brussel·les.

El treball de James Ensor va tenir dificultats per ser acceptat a la seva època; esperem que l´àlbum d´Andrea Antinori tingui més bona fortuna. Per a petits i grans.

Autor/a: ANTINORI, Andrea

Editorial: Libros del Zorro Rojo

Pàgines: 68