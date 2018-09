Dardo Scavino guanya el 46è Premi Anagrama d'Assaig amb una indagació sobre les motivacions del terrorisme islamista

El filòsof i professor argentí Dardo Scavino s´ha proclamat guanyador de la 46ª edició del Premi Anagrama d´Assaig amb l´obra ´El sueño de los mártires. Meditaciones sobre una guerra actual´. El llibre aborda la qüestió del terrorisme islamista des del punt de vista dels "motius" subjacents que l´impulsen. En l´assaig, Scavino intenta analitzar i comprendre les motivacions que dels terroristes més enllà de "clixés" i aprofundint en les seves arrels. És un llibre escrit "des de la perplexitat" davant el fenomen de la radicalització de joves al cor d´Europa, ha indicat aquest professor universitari instal·lat a França des de fa molts anys. La reacció dels seus alumnes musulmans als atemptats terroristes de l´11-M a Madrid i més tard contra la publicació satírica Charlie Hebdo (2015) el van fer decidir-se a escriure el llibre, ha explicat.

La 46a edició del Premi Anagrama d´Assaig, un guardó dotat amb 8.000 euros i que es convoca anualment, ha recaigut en Dardo Scavino. Enguany el jurat no ha designat finalista entre els 99 presentats, procedents de 13 països.

L´obra guanyadora és un assaig sobre les causes del terrorisme de base islamista, escrit des de la "perplexitat" de l´autor pel fenomen i del seu desig de "contestar" la idea que tot plegat tingui arrels civilitzatòries o religioses. De contestar, com ha detallat Scavino, les tesis exposades pel politòleg Samuel P. Huntington a la seva obra de referència ´El xoc de civilitzacions´.

Al parer de l´editora d´Anagrama, Silvia Sesé, es tracta d´un assaig "aclaridor i molt necessari", per la seva barreja de multitud d´informacions periodístiques, recursos assagístics i l´anàlisi profunda a través d´instruments de la filosofia "per anar més enllà de la crònica". El jurat del guardó el formen ella mateixa, Jordi Gracia, Chus Martínez, Joan Riambau, Daniel Rico i l´editora, Silvia Sesé.

El llibre, que Anagrama publicarà en castellà al voltant del novembre "il·lumina" la reflexió i el coneixement "més enllà dels clixés i interessos creats al voltant del terrorisme", ha proclamat Sesé. L´autor sosté que, després de dues guerres mundials, estem ara davant la primera guerra global, que ja no és interestatal i el camp de batalla de la qual és qualsevol indret del món.

Però més enllà del paradigma general, Scavino ha explicat avui que la idea del llibre sorgeix en dos moments concrets. Un, amb la reacció dels seus alumnes musulmans a la universitat l´endemà dels atemptats terroristes de l´11-M a Madrid. El segon, després de la matança a la redacció de la revista satírica ´Charlie Hebdo´, el gener de 2015.

Instal·lat a França des de fa més de dues dècades, on ha ensenyat a diverses universitats, el filòsof i assagista ha viscut intensament l´impacte del terrorisme islamista en la societat francesa. El llibre, ha dit, està escrit des de la "perplexitat" de veure com nois nascuts a prop de casa seva s´han sentit cridats a "agafar les seves coses" i anar a combatre a Síria o atemptar al seu propi país.

"Però sobretot està escrit per intentar trobar claus de comprensió i per poder contestar la teoria del xoc de civilitzacions", ha remarcat Scavino, que sosté que l´arrel del problema no és religiosa sinó "política".

Dardo Scavino (Ciudad Jardín Lomas del Palomar, Buenos Aires, 1964) és filòsof i professor universitari. Ha exercit a les universitats de Burdeus i Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (París) i actualment ho fa a la Universitat de Pau, al sud de França. Scavino és autor de sis assajos.