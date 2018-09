Santi Balmes: «'La fam invisible' m'ha servit per fer les paus amb mi mateix»

L'escriptor i cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes, torna a les llibreries amb la novel·la introspectiva 'La fam invisible' (Columna), un any després del llibre de poesies 'Canción de bruma'. L'obra és un viatge del protagonista, l'equilibrista Roman Spinelli, a la seva ciutat i món interior, on reflexionarà a través de trobades amb els seus alter ego sobre la seva pròpia existència. "L'equilibrista en si soc jo i tots els éssers socials que tenim cadascú de nosaltres", ha assegurat Balmes, en una entrevista amb l'ACN. Ja en l'inici de l'obra Balmes fa un aclariment: aquest no és un llibre d'autoajuda ni tampoc una autobiografia. Tot i això, ha assegurat que el llibre li ha servit per a fer les paus amb si mateix. En castellà, 'El Hambre Invisible' ha estat publicada per Planeta. El llibre compte també amb les il·lustracions de Sergio Mora.

Després de patir un terrible accident en un concert, Roman Spinelli, àlies Equilibrista, arriba a la conclusió que s'ha de replantejar la vida per complet. La caiguda no ha estat només física, sinó també interior. Equilibrista haurà de fer un viatge a les seves pròpies profunditats o com diu el llibre al centre de la seva terra, a una ciutat que s'anomena Bruma, habitada per tot un seguit de personatges, alter ego de si mateix: Roman Pertorbat, Roman Líbid, el Jove Poeta Halley, Roman Bourgeois... Balmes ha intentat buscar parts d'ell que té identificades des de fa temps. "Hi ha éssers dominants en cadascú de nosaltres", ha afegit. Una de les constants del llibre és el nom d'Edith. Segons Balmes, representa la figura femenina, la recerca de sentir-se estimat per la feminitat.

Balmes ja tenia al cap la història des de feia quatre anys, però l'agenda de Love of Lesbian li feia difícil tirar endavant el projecte. Res però li va impedir que seguís en la tasca d'escriure i quan va acabar el primer esborrany se'n va adonar que tenia unes 700 pàgines. "Era una burrada tan fora de control, que vaig parar màquines". Allí és quan va decidir treure'n una part, sobretot la poètica, per incloure-ho al seu llibre de poesies. Posteriorment, es va dedicar a escriure el llibre de prosa. Ha explicat que en aquest punt li faltava una trama que mantingués el lector alerta i va ser, com ha apuntat, "la idea d'anar amb la intenció de matar una part de tu mateix. Al principi no hi havia més objectiu que conèixer-me a mi mateix".

"Un viatge compartit"

A l'estació o capítol 3, Balmes ja deixa ben clar que aquest no és un llibre d'autoajuda ni tampoc una autobiografia, sinó que vol ser "un viatge compartit". Tot i això, a les primeres pàgines indica que és la història d'algú (Roman Spinelli), que té "alguna cosa" a veure amb ell. De fet, la imatge de l'equilibrista sempre li havia cridat l'atenció a Balmes des d'un disc de Supertramp que es deia '...Famous last words...' (1982), on apareixia un equilibrista que en un videoclip li tallaven la corda per la que caminava. Aquesta imatge li va cridar molt l'atenció des de petit. Balmes ho va lligar amb un accident que va tenir durant un concert a Valladolid l'any 2011, en el qual va caure al terra. "Vaig fer una relació d'idees del què era una caiguda física amb una caiguda més profunda. L'equilibrista en si soc jo i tots els éssers socials que tenim cadascú de nosaltres".

"La idea no era fer una autobiografia perquè ni soc tan pedant ni tinc una cosa tan bèstia per explicar al món, més enllà de la proposta que pot ser interessant de crear-te una pròpia ciutat interior i dibuixar-te el teu propi mapa", ha indicat. Balmes ha dit que és un joc que l'ha ajudat a conèixer-se una mica més. "Soc l'excusa, per mi passen totes experiències, però intento que sigui secundari". A ell el què li va cridar l'atenció és parlar a partir de diverses veus que surten de la mateixa persona, que és ell mateix.

'La fam invisible' "m'ha servit per fer les paus amb mi mateix i perquè les entrevistes d'aquest llibre siguin sessions de psicoanàlisi", ha dit somrient. Ha manifestat que el llibre pot donar una imatge d'ell equivocada que està "més torturat del què en realitat" està. Ha admès també que se n'ha adonat que a base d'anar creant el llibre "hi havia una necessitat molt més profunda del què pensava d'escriure això, i aprendre a relativitzar-ho tot i a dominar aquesta fam invisible". Una fam invisible que, segons l'escriptor i músic, és "la insatisfacció o el desig de desitjar".

Carrera literària

Deixant a banda la seva prolífica carrera musical, Santi Balmes, en la seva faceta literària és l'autor de 'Jo mataré monstres per tu', traduït a l'anglès, el danès i l'italià; de la novel·la d´humor '¿Por qué me comprasteis un walkie-talkie si era hijo único?' i del llibre de relats 'La doble vida de les fades'. La novel·la 'La Fam Invisible' continua el camí de l´autor amb el seu llibre de poesies 'Canción de Bruma'.

Tot i haver publicat diversos llibres, ha assenyalat que encara ha de lluitar "amb la sensació muda que té un llibre" per a ell. "Aquelles paraules no sonen", ha assenyalat, tot i que ha reconegut que per les referències que hi apareixen la novel·la té un bon 'soundtrack'. De fet, ha destacat que hauria inclòs més referències però no volia que fos el típic llibre del músic que ha de citar tot el que li agrada.

Ha ressaltat que és molt diferent la fascinació per la literatura que per la música. "Tu no tens una fascinació per la iconografia de Cortázar o Borges, sinó que és després que els veus sexis, però el que avarca el pop és tridimensional és la música, el clip, la portada i la iconografia".