«El meu primer llibre de física quàntica»

Quan una crítica s´enfronta a una obra com aquesta l´assalten molts dubtes derivats, sobretot, del seu poc coneixement de la matèria tractada. Per això, és imprescindible assegurar-se de les credencials de l´autor, i en aquest cas no hi ha dubte que el seu doble perfil de físic i pedagog garanteix que l´enfocament del tema serà l´adequat. També hi ajuda que l´editorial tingui un prestigi reconegut, i Joventut se l´ha guanyat al llarg dels seus gairebé cent anys de bona feina. Però, a més, és convenient assessorar-se amb algú que hi entengui, i també en aquest cas el veredicte ha estat positiu: l´obra recull perfectament els conceptes essencials i els explica amb claredat.

A aquesta claredat hi ajuda molt la il·lustració, que recrea visualment realitats difícils de percebre, i que ens apropa als experiments que van fer possible la demostració de les teories. Certament, la comprensió de la dimensió quàntica genera desconcert, perquè no explica la realitat convencional, com la física clàssica o de Newton, i perquè planteja qüestions que requereixen un grau elevat d´abstracció, i per això alguns aspectes potser haurien requerit una mica més d´explicació. Tot i així, el llibre és un punt de partida excel·lent per aproximar-se a aquesta complexitat, que permetrà als joves lectors descobrir la física quàntica abans d´enfrontar-s´hi, de manera formal, a l´escola... i als no tan joves els ajudarà a refrescar conceptes o a entendre, ara sí, allò que no teníem del tot clar.

Autor/a: KAID-SALAH FERRÓN, Sheddad Il·lustrador/a: Eduard Altarriba Traducció: Helena Prieto Cerezo Editorial: Joventut Col·lecció: Com i Per Què Pàgines: 48. A partir d'11 anys