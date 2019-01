«Estimats Lluc i Joana», un recull de contes d'Oriol Junqueras escrits als seus fills

Estimats Lluc i Joana. Contes des de la presó' és el llibre que la revista Sàpiens ha editat de manera desinteressada com una selecció dels contes que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha escrit des de les presons d'Estremera i Lledoners l'últim any. En Lluc, de 6 anys, i la Joana, de 3 anys, són els protagonistes de les il·lustracions que acompanyen els 11 contes triats, que Junqueras vol dedicar a tots els presos polítics i exiliats i "sobretot als fills" d'aquests. Així ho ha transmès el líder independentista a l'editor de Sàpiens, Jordi Creus, que li agradaria que "despertés consciències". "L'Oriol vol fer una mostra més d'amor als seus fills en un moment en què no els pot veure", ha dit a l'ACN Creus. El llibre surt a partir d'aquest dilluns de forma gratuïta amb la revista Sàpiens del mes de desembre, publicació de la qual Junqueras n'havia estat col·laborador.

Entre 100 i 200 contes va rebre l'editor de Sàpiens aquest estiu de les mans de la dona d'Oriol Junqueras, Neus Bramona, trossos de paper aprofitats fins l'últim mil·límetre. "L'Oriol escriu com pot. És lamentable que hagi d'aprofitar així els trossets de paper per escriure als seus fills", ha dit Creus. D'aquells manuscrits se n'intueix una mostra a la pàgina 2 del llibre, on també s'hi veuen minuciosos dibuixos del mateix Junqueras com una nau espacial o un aqüeducte.

De tot aquest material, Sàpiens ha fet una selecció dels "més potents", un total d'11 contes, com 'El drac de plata', sobre un riu xinès, o 'El principi de tot', sobre l'origen de l'univers. En aquest últim, precisament, Junqueras fa referència a la resta de presos polítics i fills, "especialment a l'Elda i el Noah", fills de Raül Romeva, a qui "també agrada mirar el cel amb el seu pare". "Ell vol dedicar aquest recull de contes als presos polítics i als exiliats i sobretot als fills d'aquests. Ho fa pensant en els seus fills però també amb els de la resta", ha assegurat Creus.

Contes per als pares



Malgrat que es tracta de relats infantils, "no és per a nens". L'edició del llibre, tant la paginació com la tipografia, està feta per a un públic adult, encara que "evidentment que els pares poden llegir els contes als seus fills". També s'hi inclou un poema i una carta de Junqueras dirigida als seus fills, on maleeix que "només" pot estar dues hores al mes amb ells, i on es descriu com a una bona persona. "No hi ha referències polítiques. És d'amor als seus fills. Et dona la dimensió humana d'aquesta persona", ha dit Creus. És per això que creu que no hi ha resignació en les seves paraules, i només la "fortalesa" d'un home "convençut que no ha fet res dolent i que ho tornaria a fer".

Com els altres presos que tenen fills petits, "es troba que s'està perdent una part importantíssima de la seva vida". "A mi m'agradaria que quan la gent ho llegeixi pensi com pot ser que un home així estigui a la presó", ha afirmat Creus. Per això enviarà personalment el llibre a Inés Arrimadas, Albert Rivera, Carlos Carrizosa o Xavier García Albiol.

Un "homenatge" altruista



Il·lustradors, correctors, dissenyadors i editors del llibre ho han fet de manera desinteressada com a "homenatge" a un home "que està a la presó per permetre que els catalans" hagin votat. Per això, malgrat que és una producció costosa econòmicament, s'han imprès 30.000 exemplars que es donaran de forma gratuïta amb la revista Sàpiens del desembre. Creus era el director de la revista quan Junqueras n'era col·laborador com a divulgador històric. La comunicació del líder d'ERC des de la presó de Lledoners amb l'editor del llibre ha estat constant, amb cartes a doble espai on Junqueras podia respondre o proves on ell guixava a damunt. "És una mala manera de fer les coses", ha lamentat Creus, que celebra, no obstant, el resultat. Ha pogut entregar a en Lluc i la Joana el llibre, amb tapa groga, i "n'estan molt contents" perquè es reconeixen en les il·lustracions.

El llibre arriba als quioscs aquest dilluns i la presentació oficial serà el 29 de novembre a Sant Vicenç dels Horts amb la presència del vicepresident Pere Aragonès i Roger Junqueras, germà del líder independentista, que explicarà d'anècdotes de petits amb el polític i historiador pres a Lledoners.