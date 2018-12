Sílvia Soler publicarà el 13 de febrer la seva nova novel·la «El fibló»

L'escriptora Sílvia Soler arribarà a les llibreries el pròxim 13 de febrer amb la seva nova novel·la "El fibló", en la que tracta les essències de la família i els seus secrets, segons informa Columna, que la publicarà en català, mentre que Destino ho farà en castellà.

La història està protagonitzada per tres germans que hereten la casa d'Alella en la qual van créixer i decideixen anar-hi a viure.

Sílvia Soler creu que per estimar "encara que sigui a la teva pròpia família, també s'ha d'ensenyar. Els tres germans, ferits per una pèrdua, han crescut en la intempèrie sentimental, han de mirar cap enrere per poder reconstruir-se i tirar cap endavant".

Nascuda a Figueres el 1961, Soler compta en la seva trajectòria literària amb diversos premis com el Ramon Llull, que va guanyar el 2013 amb "L'estiu que comença", amb més de 30.000 exemplars venuts, o el Prudenci Bertrana 2008 per "Petons de diumenge".

El 2017 va publicar "Els vells amics", on narra la relació d'amistat que mantenen entre els 18 i els 45 anys un grup de cinc estudiants de Belles Arts, a la vegada que aprofundeix en com és de difícil tant mantenir-se fidel a una vocació artística com renunciar-hi.