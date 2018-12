Elia Barceló publica a l'abril una nova novel·la «El eco de la piel»

L'escriptora alacantina Elia Barceló publicarà el mes d'abril vinent una nova novel·la, «El eco de la piel», en la que narra la història d'una saga familiar amb tints de misteri.

En «El eco de la piel», que publicarà Roca Editorial, l'autora reflexiona sobre la identitat i la seva relació amb el que projectem de nosaltres mateixos.

Som les màscares que portem, la pell que ens posem i canviem cada dia, descartant la vella. Som els objectes que parlen de nosaltres i perden la seva veu quan morim, són algunes idees sobre les que Barceló teixeix la història de la novel·la, ha informat l'editorial.

En el llibre, Sandra Valdés, jove historiadora a l'atur, rep l'encàrrec d'escriure la biografia d'Ofelia Arráez, una gran empresària i constructora, referent obligat en el món de la moda del calçat femení.

La protagonista accepta el repte sense imaginar els secrets que s'oculten en els noranta anys d'aquesta dona contradictòria i poderosa, sense saber que el que va a descobrir canviarà també la seva vida.

Professora d'Estudis Hispànics a la Universitat d'Innsbruck (Àustria), Barceló ha publicat novel·les, assaig i més de vint relats en revistes espanyoles i estrangeres.

El 2017, amb «El eco de la piel», l'autora es va confirmar com una de les grans autores contemporànies de la narrativa espanyola, i aquest any ha publicat «Las largas sombras», publicada també per Roca igual que «El secreto del orfebre» (2003), que li va valer el reconeixement internacional i el títol de «La Dama de los Mil Mundos».

Altres títols de l'autora han estat «Disfraces terribles», «Anima Mundi», que destaquen en una creació literària traduïda a divuit idiomes.