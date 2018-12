Milton Glaser (Nova York, 1929), un dels grans i mítics dissenyadors gràfics nord-americans, va escriure tres contes per a infants al costat de la seva dona Shirley Glaser. If Apples Had Teeth, publicat per primera vegada l'any 1960, en va ser un. Inèdit a casa nostra, arriba ara en català en una edició molt similar a l'original.

Si les pomes tinguessin dents és un llibre juganer, que formaria part del que s'anomena nonsense, aquest gènere de l'absurd que convida a crear relacions impossibles, jocs bojos entre paraules i significats. Un llibre, per tant, ideal per provocar els infants —i adults!— perquè inventin noves associacions improbables. «Què passaria si...» és la clau que obre la imaginació i garanteix una estona de lectura divertida.

Què passaria si el peix miolés com un gat? Què passaria si les pastanagues xerressin pels descosits? Què passaria si l'elefant tingués endoll?

Cada una d'aquestes preguntes acompanya una il·lustració d'un animal o objecte estrafolari enmig d'una pàgina de fons blanc. La composició és elegant i pulcra, amb un estil i uns colors gairebé fluorescents que ens traslladen als anys seixanta, moment en què l'obra de Glaser va obrir nous camins en el món del disseny gràfic.

Han passat més de cinquanta anys i segurament l'impacte d'aquesta obra no serà el mateix per als infants d'ara, envoltats de propostes juganeres similars. També és cert que la traducció, que no era fàcil tenint present la rima i la necessitat d'adequar-se a la imatge, no acaba de funcionar en algunes pàgines.

Malgrat tot, celebrem la seva publicació, convençudes que és important que a les nostres biblioteques hi hagi un ventall prou ric de llibres significatius que permetin resseguir, d'alguna manera, tota la història gràfica i plàstica que precedeix l'obra dels il·lustradors actuals.

Títol: Si les pomes tinguessin dents Escriptor/a: GLASER, Milton; GLASER, Shirley Traducció: Toni Lillet Editorial: Libros del Zorro Rojo Pàgines: 32. Primers lectors

