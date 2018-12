Asha Miró prepara un llibre sobre la vida de «l'emblemàtic» Oncle Manel, defensor dels drets del poble gitano

L'escriptora i autora de 'La filla del Ganges', Asha Miró, prepara un llibre sobre la vida de Manel Giménez Valentí, conegut com Oncle Manel, destacat defensor dels drets del poble gitano, que va morir el 2016 als 82 anys. Així ho ha anunciat Miró en una entrevista a l'ACN. L'ha definit com una persona "molt emblemàtica" de Barcelona i que "va trencar amb estereotipis sobre la comunitat gitana que vivia al barri de Gràcia" i va "intentar crear tota una mena de valors perquè la gent els respectés". L'autora ha apuntat que intentarà "explicar-ho tot amb la senzillesa i la força per sentir com de trencador va ser per la societat catalana".

L'Oncle Manel va dedicar la seva vida a la defensa dels drets del poble gitano i va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 2004 i la Medalla d'Honor de Barcelona el 2005. Va participar en la creació de la Unió Gitana de Gràcia, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya i l'Agrupació d'Entitats Gitanes dels Països Catalans.

L'autora ha recalcat que li feia molta il·lusió el projecte sobre l'Oncle Manel i que era un repte per a ella. Quan un escriu sobre la seva pròpia història "no passa res", però quan ho fas sobre algú altra "és un honor". Miró ha declarat que intentarà "explicar-ho tot amb la senzillesa i la força per sentir com de trencador va ser per la societat catalana".