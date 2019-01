Per conèixer a fons la personalitat polièdrica de Francesc Miralles (Barcelona, 1968) una bona proposta, crec, és fer una passada pel seu espai web de Retrum. L'autor ens ofereix una nova dimensió del concepte de lectura com a activitat formada per moltes altres arts com la música, la conversa, la moda, passar per diferents gèneres literaris, etc. És per això que, després del salt que va suposar la publicació de Retrum estàvem a l'espera del que vindria després, per on sortiria un autor tan innovador.

La nova novel·la de Miralles, Tu ets la nit, continua aprofundint en el món dels pàl·lids, ara portant el jove Rai, que està passant l'agost a Barcelona estudiant, se suposa que per recuperar les assignatures suspeses, a entrar al món de les Catacumbes de l'Amor: una secta que defensa la vida totalment nocturna, per experimentar amb l'absència d'estímuls lumínics. És així com va superant diverses proves fins que té l'oportunitat d'accedir a la Gàbia Fosca, un indret totalment absent de llum on coneixerà la Sira, una jove desconeguda que s'ha lliurat a la prova definitiva.

L'obra és pur estil Miralles: món gòtic, capítols curts, llenguatge directe..., tot anant a la caça del jove lector que des de Retrum li ret pleitesia. Tot i això, malauradament, ens té mal acostumats, i després de Retrum personalment esperava més de la nova obra. Un nou salt endavant? Una nova proposta innovadora que marqués una fita? Potser sí, però també és cert que el llistó estava molt alt i era molt difícil de superar. Personalment, en diferents xerrades i cursos he utilitzat i utilitzo Retrum com a model de cap a on pot anar la literatura de joves. Ha despertat l'interès i l'admiració de molts dels presents. Això, però, no ho podrà fer amb Tu ets la nit, ja que, com aquesta novel·la, n'hi ha moltes més que engruixeixen la literatura per a joves escrita per adults.

Títol: Tu ets la nit Escriptor/a: MIRALLES, Francesc Editorial: Fanbooks Pàgines: 238. A partir de 13 anys