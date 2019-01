La segona novel·la d'Eva Baltasar, Víctor Català, Mercè Rodoreda i Aurora Bertrana, apostes de Club Editor pel 2019

El Club Editor, dirigit per Maria Bohigas Sales, celebra 60 anys de literatura independent catalana fora de l'hegemonia del negoci editorial. Per commemorar-ho presenten un programa divers format per obres d'escriptores catalanes contemporànies com Marta Marín-Dòmine i Eva Baltasar, de la qual al juny es publicarà 'Mamut', la segona novel·la de la seva trilogia. També veuran la llum reedicions de clàssics moderns catalans -de Víctor Català, Mercè Rodoreda, Aurora Bertrana i Joan Sales- i traduccions d'autors estrangers, com Charlotte Delbo, Alice Munro i Franz Kafka. A més, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Víctor Català, portaran l'obra de l'escriptora al terreny musical en un espectacle a l'Apolo, la data del qual està pendent de confirmar.

L'editora Maria Bohigas el 2005 va fer-se càrrec del segell que havia fundat el seu avi, Joan Sales, i va recomprar l'editorial al Grup Planeta per continuar el projecte de manera independent. En l'actualitat, publiquen deu títols l'any, amb una "gran contenció deliberada i que pretén continuar", ha explicat Bohigas. "És la nostra manera d'aplicar la teoria del decreixement, no es tracta de créixer sinó d'enriquir", ha afegit la cap de l'editorial.

Aquest 23 de gener el Club Editor comença l'any 2019 publicant 'Fugir era el més bell que teníem', de Marta Marín-Dòmine, i al febrer arribarà 'La mesura dels nostres dies', de Charlotte Delbo, una escriptora francesa que va ser deportada a Auschwitz i que encara avui és desconeguda a Europa. Durant el mes de març, aprofitant l'aniversari del naixement de Víctor Català, sortirà el tercer volum de la sèrie de contes de l'escriptora, a més del llibre d'Alice Munro '¿Qui et penses que ets?'.

'Mamut', la segona novel·la de la trilogia d'Eva Baltasar -que amb 'Permagel' es va catapultar fins a l'èxit-, es publicarà al juny i al setembre veuran la llum tres reedicions de clàssics moderns catalans commemoraran els 80 anys de l'esclat de la Segona Guerra Mundial: 'Quanta, quanta guerra...', de Mercè Rodoreda, 'Entre dos silencis', d'Aurora Bertrana i 'El vent de la nit', de Joan Sales. L'octubre serà un mes de contes amb 'La balança del temps' de Lutz Seiler i 'Brasers' d'Eileen Chang. Les dues darreres edicions de l'any arribaran a les llibreries al novembre: 'El Castell' de Franz Kafka i 'Eugeni Oneguin' d'Alexander Puixkin.

Els orígens del Club Editor

Els orígens de l'editorial es remunten el 1955, amb un país que acabava de sortir de la prohibició lingüística. Segons Bohigas, "el grau de devastació que s'havia produït arran de la guerra i de la dictadura va mobilitzar alguna cosa més que un projecte editorial". Joan Sales i Xavier Benguerel van fundar el Club Editor amb la voluntat "d'ocupar-se d'un enorme forat produït per un desastre històric" i "construir una plataforma on els escriptors de llengua catalana poguessin expressar-se i dirigir-se al seu públic", ha explicat l'editora.

Tal com deia Sales, "els llibres també són una arma" i així és com ells van decidir emprar la novel·la: "com a eina capaç de convocar una societat", ha expressat Bohigas. A partir d'aquell moment el segell editorial va publicar obres de Blai Bonet, Mercè Rodoreda, Aurora Bertrana, Dostoievski, Sebastià Joan Arbó i dels mateixos Joan Sales i Xavier Benguerel. Els escriptors que es va produir des de l'editorial van fins a un joveníssim Guillem Frontera de 21 anys i una jove Maria Aurèlia Campmany. "Són obres que neixen allà, que responen a un projecte literari molt individual i són escriptors amb personalitat artística", ha dit la cap del Club Editor.

El catàleg de l'editorial seguia la idea que "la novel·la és un mirall" i "una realitat política en el sentit ample i col·lectiva", ha emfatitzat l'editora. Un tret que també ha inspirat l'editorial durant els 14 anys en què ella n'ha estat al capdavant: "l'editorial ha d'estar al servei d'alguna cosa mes que ella mateixa", afirma Bohigas.

Les carències del panorama editorial el 2005

La cap del Club Editor ha explicat que quan van començar el 2005 els segells editorials nascuts en els 80 i els 90 s'havien concentrat en grups editorials i hi havia un "clima merament comercial": "una editorial era una empresa que produïda uns productes culturals que es tractava de vendre com més millor". A aquest fet s'hi afegien altres carències: molts escriptors que tenien una trajectòria sòlida havien quedat totalment desbancats i els escriptors que corrien un cert risc artístic no tenien llocs on poguessin produir-se. Segons Bohigas, també hi havia una manca d'autors contemporanis traduïts d'altres llengües al català.

L'editorial en etapes recents ha impulsat noves veus d'escriptors com Marc Cerdó, Blanca Llum Vidal i Eva Baltasar. Club Editor també ha acollit autors amb més recorregut, com Biel Mesquida i Guillem Frontera, ha editat clàssics de la literatura catalana i ha traduït clàssics contemporanis d'autors estrangers, com Alice Munro o Elis Khoury.