Oriol Fontdevila i Raül Garrigasait reflexionen sobre les humanitats

El manresà Oriol Fontdevila i el solsoní Raül Garrigasait són dos dels autors dels textos del llibre 'Humanitats en acció' que publica el segell Raig verd tant en català com en castellà. Dirigit per la filòsofa Marina Garcés, el projecte vol posar en relleu la importància dels estudis humanístics com a element transformador en una societat col·lapsada per la força devastadora del capital.

En el volum hi ha articles d'especialistes en diversos camps del saber com David Bueno, David Casassas, Lúa Coderch, Eduard Escoffet, Eudald Espluga, Marcos García, Íngrid Guardiola, Albert Lladó, Pablo La Parra, Irene Masdeu, Joana Masó, Karo Moret, Manel Ollé, Maria Ruido, Mireia Sallarès, Victoria Szpunberg i Brigitte Vasallo, a més de la mateixa Marina Garcés i els dos autors de la Catalunya central. Oriol Fontdevila és crític d'art i comissari d'exposicions, mentre que Raül Garrigaisat treballa com a editor i traductor i també destaca en el camp de l'assaig i la novel·la. La ficció 'Els estranys' va fer guanyar al solsoní el Premi Llibreter i el Premi Òmnium de narrativa.

El llibre vol posar en primer pla la necessitat que les humanitats no siguin una espècie en extinció, progressivament menystingudes en els plans d'estudis, sinó un actiu per a la societat. Avui en dia, és més que evident que la força del capital imposa la seva llei per sobre de la política i condemna milions de persones a viure en precari i sense futur. Les humanitats tenen, en aquest sentit, la missió de retornar la dignitat a les persones a partir del seu potencial com a experiència de reflexió i com a vivència compartida.