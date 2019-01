Carlos Zanón ressuscita Pepe Carvalho a «Problemes d'identitat»

El detectiu privat Pepe Carvalho, personatge emblemàtic de Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), torna a les llibreries a la novel·la 'Problemas de identidad' (Editorial Planeta) de Carlos Zanón, que Columna publicarà en català ('Problemes d'identitat') d'aquí dues setmanes. Zanón narra la història en primera persona amb una trama detectivesca i amb la pròpia aventura de Carvalho davant preguntes com: "Qui soc, què vull i per què estic sol". Sobre el protagonista, ha dit que "és una persona solitària i té una tendresa que combina amb el cinisme". La trama se situa al primer trimestre del 2017 primer a Madrid i després a Barcelona amb la "invasió del turisme" i el procés independentista com a teló de fons, tot i que el mateix Zanón ha explicat que Carvalho "no s'identifica amb cap bàndol".

El detectiu Carvalho es mou entre Barcelona i Madrid. A Barcelona li queden el despatx en el qual segueix treballant i a Madrid està perdut en el laberint d'una dona casada amb un polític i que l'ha desestabilitzat més del que ha aconseguit ningú abans. S'enfronta als problemes de sempre amb la desaparició d'una prostituta i una vella amiga que acudeix a ell buscant ajuda per un crim familiar sanguinari.

Zanón ha explicat, en una trobada amb periodistes al bar Ramon, que hi ha diferents subtrames, però la principal és sobre una dona que quan arriba a casa s'adona que han matat a la seva àvia i la seva germana petita. Carvalho haurà d'investigar-ho.

El comissari de BCNegra ha definit Carvalho com un personatge lleial, lúcid, honest i cínic, que "sospita de les idees que la majoria té", és equidistant i gens patriota. "Ell arriba a dir que no té ni compatriotes". "És una persona solitària i té una tendresa que combina amb el cinisme. Sempre busca la veritat i aquesta sempre és decebedora".

Primera persona

Zanón ha explicat que des d'un primer moment tenia clar que la novel·la havia de ser en primera persona perquè quan llegia les seves aventures escrites per Vázquez Montalbán volia que Carvalho li expliqués la història. Això li va permetre mantenir "una distància" amb els altres llibres.

L'escriptor ha dit que volia recuperar a Vázquez Montalbán llegint els llibres sobre el detectiu. "Vaig començar a llegir els del principi i, amb la música, sentit de l'humor i els seus trets, he intentat preservar i després jugar amb el personatge, la ciutat i la societat que té al voltant".

Procés català

A 'Problemes d'identitat', també hi apareix el procés polític català com a teló de fons perquè les obres de Carvalho són un retrat d'un moment social i polític. "Els Carvalho servien per explicar la societat espanyola", ha apuntat Zanón, i aquesta és una novel·la que transita al primer trimestre del 2017. Alguns personatges donen la seva versió del que volen que passi, però Carvalho "no s'identifica amb cap bàndol", ha afegit.

Al llibre també hi apareixen les receptes tan típiques en els llibres de Carvalho. Ha admès que era "agosarat" deixar fora aquesta part i ha decidit incloure les receptes d'una forma diferent.