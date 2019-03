La novel·la «Sal roja» recrea la lluita contra els borbons a la Cardona del 1714

El castell de Cardona va resistir tots els atacs borbònics durant la Guerra de Successió i només es va rendir quan, abatuda Barcelona l'11 de setembre del 1714, va deposar la resistència una setmana després, el dia 18, quan ja no hi havia res a fer i la contesa estava perduda. La vila ducal és l'escenari de la novel·la Sal roja, una ficció de Ramon Gasch (Santa Maria de Palautordera, 1950) i Teresa Sagrera (Sant Pere de Vilamajor, 1966) que publica l'editorial Columna.

Sal roja s'inicia l'agost del 1711. En Miquel Ferrer és un tallador de sal de les mines de Cardona, casat, amb dos fills i esperant-ne un tercer. L'exèrcit de Fèlip V, però, arriba a la localitat i causa una massacre. Entre les víctimes hi ha la dona i els infants d'en Ferrer, que s'acaba salvant per l'acció de la seva germana i s'amaga al bosc profundament desesperat. Per venjar els seus éssers estimats, el cardoní s'uneix als miquelets en la lluita contra les tropes borbòniques. Així, qui era considerat un home bo esdevé un mite sanguinari i despietat, el Llop de Cardona.

Després de l'allau de novel·les i assaigs que van situar el focus en la Barcelona del 1714, ara fa cinc anys quan es van commemorar els 300 anys de la fi de la Guerra de Successió i la caiguda de la capital catalana, Sal roja mira cap a l'únic indret que els felipistes no van poder prendre. Cardona va ser un punt geopolític de màxima importància, ja que s'hi reunien els exèrcits que intentaven fer front al poderós rival castellà.

La població bagenca va patir un setge de quaranta dies, es va atacar la ciutat, es van cremar les mines i es va bombardejar la imponent fortalesa que s'alça al capdamunt de la localitat. Amb Sal roja, els autors volen donar protagonisme als ciutadans de Cardona, la gent que no surt als llibres d'història. I, d'altra banda, també visibilitzen el paper de dones, com l'abadessa de Vallbona de les Monges, Manuela Desvalls, que va col·laborar amb la xarxa d'espionatge que van teixir els serveis secrets del bàndol austriacista.

La novel·la té 624 pàgines i es pot adquirir per un preu de 20,50 euros.