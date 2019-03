Un llibre d'Alba Editorial reparteix premis al progrés de la humanitat

El segell Alba Editorial publica des de fa un temps una col·lecció d'àlbums il·lustrats -Petita & Gran / Pequeña & Grande- que presenta als infants la biografia de dones que han excel·lit en alguna activitat, com la primatòloga Jane Godall, l'artista Frida Kahlo, l'escriptora Jane Austen i la matemàtica Ada Lovelace, entre moltes d'altres. Des de fa poc, també edita la mateixa col·lecció en clau masculina, essent David Bowie, Stephen Hawking i Federico García Lorca alguns dels personatges dels primers volums del nou projecte. En la mateixa línia, Alba treu ara el llibre Els premis de la gent (també en castellà), que reivindica i divulga la trajectòria d'homes i dones que, al llarg de la història, han contribuït al progrés de la humanitat.

Per les pàgines d'aquest volum hi desfilen mig centenar de personalitats de les que, amb textos de Lily Murray i il·lustracions d'Ana Albero, els motius pels quals aquestes figures mereixen tot tipus de premis com ara el Premi al Terrabastal en el món de l'Art per a Pablo Picasso, el Premi Sigues tu el Canvi per a Mahatma Gandhi, el Premi als Raigs X per Marie Curie i el Premi a l'Última Faraona per a Cleòpatra, per citar-ne quatre.

Una de les virtuts del llibre és el fet que dóna veu a persones molt poc conegudes per al gran públic com Valentina Tereixkova, que rep el Premi a la Dona a l'Espai per haver estat la primera dona que va anar a l'espai i, a més, ho va fer tota sola. A més, l'imaginari jurat d'aquests premis també reconeix la lluita pels drets de les dones i haver inspirat altres dones perquè es facin cosmonautes, astronautes i científiques.

De cadascun dels personatges ressenyats, el llibre n'ofereix un esbós biogràfic, els mèrits contrets i un seguit de vinyetes amb les seves principals aportacions. La relació va des del futbolista Pelé a la defensora dels drets civils Rosa Parks, de l'atleta Trischa Zorn a la jove Anne Frank, autora del famós dietari que va escriure mentre vivia amagada dels nazis.

El llibre és de tapa dura, té 80 pàgines i un preu de 18 euros, tant en l'edició en català com la castellana.