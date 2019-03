Amb sabates de molsa. Poemes amb sentiments de Joana Raspall és el tercer volum de l'antologia poètica sobre aquesta autora elaborada per Josep Maria Aloy. En aquesta ocasió es recullen cent divuit poemes sobre sentiments, que s'acompanyen, com en els llibres precedents, amb les il·lustracions d'Anna Clariana. En el pròleg, escrit per l'escriptor i professor Pere Martí, se'ns presenta el potencial inqüestionable de l'obra poètica de Joana Raspall com a eina pedagògica, social i artística. Les tres pàgines introductòries del manresà Aloy són una excel·lent síntesi de la figura d'aquesta poetessa al servei del poble que ofereixen una nota biogràfica, un recompte i una classificació dels més de sis-cents poemes escrits ja en plena maduresa d'aquesta amant de les paraules, així com un repàs de la seva obra que passa per l'anàlisi de temes i d'alguns dels seus versos més representatius.

Si en els volums precedents es recollien poemes sobre bestioles, a Bestiolari de Joana Raspall (2014), o sobre arbres, plantes, flors i fruits, a Olor de maduixa (2016), en aquesta ocasió a Amb sabates de molsa (2018) els protagonistes són les emocions i els sentiments. L'antologia s'ordena alfabèticament pel títol de cada poema i es conclou amb unes pàgines on Aloy evidencia la complicitat entre l'obra de Raspall i la tradició poètica catalana, i com els sentiments i temes més íntims es transformen en universals. La proposta s'acompanya de tots els elements necessaris per ser un bon treball antològic: una excel·lent selecció de poemes, un ampli llistat de referències i de la procedència de cada poema i una edició acurada. Cal reconèixer, doncs, el bon treball del recopilador i dels editors en aquesta ordenada edició que ens ha permès gaudir de la màgia dels versos a través d'experiències vitals i personals de Joana Raspall, que ara podem compartir gràcies a «uns follets amb sabates de molsa que ens han fet més tou el camí».

Escriptor/a: RASPALL, Joana.

Il·lustrador/a: Anna Clariana.

Editorial: Pagès Editors.