Toni Muñoz publica «Solo tú me tendrás», un relat que «trenca els tòpics» del crim de la Guàrdia Urbana

La complexa història del cas conegut com a crim de la Guàrdia Urbana ha arribat aquesta setmana a les llibreries de la mà del periodista Toni Muñoz, que acaba de publicar 'Solo tú me tendrás' (Ediciones Península). L'aparició del cos calcinat de l'agent Pedro Rodríguez prop del pantà de Foix el maig del 2017 desencadena un relat "inversemblant, més propi d'una novel·la policíaca que no pas d'un fet real", reconeix Muñoz, que assegura a l'ACN que s'ha proposat "trencar els tòpics" que han eclipsat el crim fins ara. Els també agents Rosa Peral i Albert López se situen com a sospitosos principals d'haver matat Rodríguez, en una història marcada pel sexe, la gelosia i les mentides. Tota una trama en què la doble personalitat de Peral acaba sent la gran protagonista.

Toni Muñoz admet que el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona el va "obsessionar" tan bon punt va conèixer la seva complexitat. A mitjans d'abril del 2017, quinze dies abans de l'aparició del cadàver, Muñoz havia entrevistat per a 'La Vanguardia' l'agent Rosa Peral, qui volia fer públic el presumpte cas d'assetjament laboral conegut com a 'Pornovenjança'. A aquella entrevista, Peral hi va acudir amb la seva parella sentimental, el també agent Pedro Rodríguez.

"Eren una parella absolutament normal", recorda el periodista, que encara es fa creus de la notícia que saltava a la llum dues setmanes més tard: el cos de Rodríguez apareixia calcinat dins un cotxe prop del pantà de Foix. Muñoz assegura que va quedat "impactat" pels fets, en una perplexitat que va anar a més quan van detenir Peral com a presumpta autora del crim, junt amb el company de la Guàrdia Urbana Albert López. Els primers passos de la investigació concloïen que els dos l'havien matat al xalet on ella vivia a Vilanova i la Geltrú en una zona limítrofa amb Cubelles.

El fet d'haver conegut Peral dies abans va dur el periodista a endinsar-se en el cas, amb un seguiment acurat que ara ha recopilat en forma de relat a 'Solo tú me tendrás'. "Estem davant un cas que, si jo hagués decidit crear-lo com a ficció, el mateix lector hauria pensat que eren fets inversemblants", assegura, remarcant que "el gran valor afegit del llibre és que tots els fets són absolutament reals".

Més enllà del neguit professional que l'ha impulsat a aprofundir en la història, però, en el fons hi ha la voluntat de "posar llum sobre un cas de gran envergadura, amb implicació de tres policies dels quals tothom ha sentit a parlar". Subratlla que ha volgut "fugir dels tòpics i estereotips, i humanitzar el relat", mostrant l'impacte que el crim ha tingut en l'entorn de la víctima i dels acusats. "Vull explicar el drama que ha suposat per a tots els implicats" conclou.

Peral, "atrapada" en una doble vida

Durant un any i mig, l'autor s'ha submergit en el sumari de gairebé 15 toms dirigit pel Jutjat d'Instrucció 8 de Vilanova, ha entrevistat Rosa Peral a la presó –la jutge va decretar l'ingrés provisional per als dos sospitosos el maig del 2017- i ha completat una intensa tasca de documentació. Tot i que ja coneixia bona part de l'entramat, Muñoz assegura que ha descobert detalls "sorprenents" que ajuden a "comprendre" el crim.

"Quan tractem els fets als mitjans ens acabem quedant amb l'aparença, però quan t'hi endinses t'adones que hi ha molts elements que desencadenen la mort de Pedro. No és només un tema de gelosia", apunta. El periodista recorda així que Peral i López eren amants, i que Rodríguez ho va descobrir pocs mesos abans de la seva mort. Prèviament, l'exmarit de Peral, Rubén, l'havia deixada perquè havia descobert que li era infidel. Segons l'autor del llibre, el "despit" d'ella juga un paper determinant en els fets del pantà del Foix.

Enmig d'aquest entramat sentimental, els dos sospitosos del crim han estat donant versions contradictòries durant tota la investigació: tots dos neguen haver estat els autors materials de la mort de Rodríguez i s'acusen directament l'un a l'altre. Muñoz explica que relatar les dues versions de forma equilibrada ha requerit una feina molt curosa, si bé destaca que els dos acusats van cometre errades que els delaten com a partícips dels fets.

Tot i que l'eix central del llibre són els detalls de la densa història del crim, amb especial atenció en l'abans i el després de la mort de Rodríguez, l'autor confessa que la personalitat enrevessada de Rosa Peral s'acaba convertint en un dels focus principals. "Ella és una persona atrapada en una contradicció, entre voler ser una ànima lliure i alhora voler mantenir les aparences d'una vida tradicional", resumeix.

El silenci de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Gairebé dos anys després del crim de la Guàrdia Urbana, també conegut com a crim del Foix, Toni Muñoz admet que se sent "sorprès" pel silenci que han mantingut els alts càrrecs del cos policial davant un cas que implica directament tres dels seus agents. Tot i que celebra que "no s'hagi tacat el nom del cos, perquè no seria just", creu que institucionalment algú hauria hagut de comparèixer en públic per parlar del cas. "Suposo que van intentar passar de puntetes per no veure's esquitxats", apunta.

L'últim capítol, pendent d'escriure

Amb la investigació als jutjats ja conclosa i només pendent de resoldre proves tècniques, Muñoz es mostra expectant per la celebració del judici, que previsiblement se celebrarà durant aquest 2019. Davant un jurat popular, Rosa Peral i Albert López hauran de detallar les seves versions dels fets, en unes declaracions que tot apunta que continuaran sent acusatòries entre si.

"És evident que queda un últim capítol del llibre per escriure", reconeix l'autor, que evita confirmar si 'Solo tú me tendrás' s'editarà amb una versió ampliada quan els tribunals dictin sentència. De moment, el dimarts 12 de març presentarà el relat que acaba de publicar en un acte conduït pel periodista Toni Clapés a la Casa del Llibre de Barcelona (19.30 h).