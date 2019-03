Vet aquí un aplec de minirelats tan interessant com original. Aquestes breus narracions, que amb prou feines arriben a les vuit línies, tenen com a fil conductor no pas un personatge, sinó un objecte, concretament una maleta que anirà passant de mà en mà al llarg de més d'un segle (des de 1890 fins a 2011). És admirable com una cosa tan banal com la maleta permet fer de testimoni mut dels canvis sociològics i culturals que s'han esdevingut en aquesta època: industrialització, onades migratòries, guerres, rock & roll, implantació del disseny, etcètera, sense didactismes ni moralismes. La prosa és molt concisa i clara, així com les il·lustracions que l'acompanyen; també s'ha de destacar la impecable maquetació d'un volum tan petit, que té la picardia de posar l'any que emmarca el relat damunt del número de la pàgina, a més de la taula cronològica final. Tot plegat fa d'aquest llibre una petita joia amb tots els ets i uts.

La maleta

A partir de 13 anys.

Escriptor/a: PARERA, Núria.

Il·lustrador/a: Maria Hergueta.

Editorial: Babulinka Books.