Ara Llibres publica tots els contes d'Oriol Junqueras escrits als seus fills des de la presó

L'editorial Ara Llibres publicarà el proper dilluns 18 de març 'Contes des de la presó', un recull dels 37 contes escrits per Oriol Junqueras als seus fills des de les presons d'Estremera, Lledoners i Soto del Real. Després d'un primer tast de les cartes de Junqueras adreçades als seus fills -'Estimats Lluc i Joana', distribuït per la revista Sàpiens per Nadal- l'editorial del mateix grup publica ara tots els seus contes, acompanyats d'il·lustracions d'una trentena d'artistes catalans, i amb pròleg de Josep Guardiola. El llibre s'edita també en castellà ('Cuentos desde prisión') i es distribuirà per tot l'Estat.

'Contes des de la presó' reuneix per primer cop tots els contes escrits pel president d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, als seus fills, durant els mesos de reclusió en presons catalanes i de la resta de l'Estat.

Durant aquest temps Junqueras ha anat enviant als seus fills contes, relats, curiositats científiques i altres històries a través de cartes. De fet, la revista Sàpiens va distribuir per Nadal un primer recull d'aquesta correspondència amb 11 contes i històries, amb el títol 'Estimats Lluc i Joana', que va exhaurir els 45.000 exemplars distribuïts.

El títol que ara publica Ara Llibres reuneix la totalitat dels contes: 37 històries, acompanyades d'il·lustracions d'artistes catalans. "Una lliçó de saviesa, dignitat i amor. Un homenatge preciós als fills i la vida", pregona l'editorial.

La publicació ha comptat amb la col·laboració de Pep Guardiola, que ha prologat el llibre. "Lluny de caure en el parany del desànim, l'Oriol dona resposta als màgics interrogants de la infantesa i escriu als seus fills, Lluc i Joana, per explicar-los les meravelles del món. I ho fa amb la mateixa tendresa que si els parlés a cau d'orella", escriu l'ex entrenador del Barça.