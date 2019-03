Aquest és el segon lliurament d'una minisèrie (de fet es tracta de la continuació de Supermara, superheroïna per sorpresa) on la protagonista és una nena que lluita contra el càncer. Veiem de quina manera, afortunadament (!), la Mara s'avorreix a l'hospital a l'espera de l'alta que la dugui a casa a recuperar la seva vida. La hi ajuda la seva capa de superheroïna, una manteta que duu impreses les mans dels 25 nens i nenes de la seva classe i que li atorga els poders per combatre la malaltia. També hi contribueixen les petites complicitats amb el personal sanitari, amb els pares (un cop ha passat el perill) i sobretot amb l'Òscar, un altre nen que s'hi està recuperant. Junts tramaran alguna trapelleria.

Supermara, superheroïna a l'atac és una declaració de principis ja des del títol, cosa que es rebla en els primers compassos de l'obra (amb una mena d'acròstic). A més, parla d'un tema difícil amb la naturalitat que els infants mereixen, i aporta, sense cap mena de dubtes, esperança. Aquesta esperança traspua i es retroalimenta amb les il·lustracions, expressives, tendres i amb un punt d'ingenuïtat que s'adiu molt bé al text.

Supermara, superheroïna a l'atac

Escriptor/a: BROSETA, Teresa.

Il·lustrador/a: Toni Cabo.

Editorial: Tàndem.

A partir de 7 anys.