Jorge Herralde explora la seva trajectòria en «Un día en la vida de un editor»

El fundador d'Anagrama, Jorge Herralde, ha assegurat aquest dimarts que el paper fonamental d'un editor és "despertar-se, compartir entusiasme i aconseguir que hi hagi un número de lectors que confien en el catàleg". L'editor ho ha expressat en la presentació de 'Un día en la vida de un editor', un volum commemoratiu que recull la trajectòria de l'editorial que ell va crear, des de fa cinc dècades i fins a l'any 2010.

L'obra inclou articles d'opinió, entrevistes, discursos, homenatges i també textos dedicats al futbol, doncs segons ha confessat l'autor, és la seva "segona passió", després del món editorial. Al llibre, Herralde només dedica agraïments a dones, i és que segons ha exposat, històricament hi ha hagut moltes més dones que homes a Anagrama, i totes elles amb "càrrecs importants".

L'autor ha declarat que aposta per la "política d'autor" i per Amèrica Llatina, concretament Mèxic, país "amb molts fans d'Anagrama". En l'obra apareix la política, on s'explica que la censura franquista va fer que "Anagrama fos l'editorial més reprimida", o l'època d'Aznar, que va intentar abolir el preu fix però que "tot el sector va aconseguir tombar el projecte que hagués sigut letal".

Degut al fet que el recull històric inclòs a l'obra finalitza l'any 2010, Herralde ha apuntat que hi falten "autors significatius, que són excel·lents descobriments", com Marta Sanz, Sara Mesa, Milena Busquets, Miguel Ángel Hernández, Joan Pau Villalobos o Luis G. Martín.