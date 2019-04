Marc Pastor publica una novel·la negra «de mossos i per als Mossos»

L'escriptor Marc Pastor, que treballa a la policia científica dels Mossos d'Esquadra, torna a la novel·la negra amb el llibre 'Els àngels em miren' (Amsterdam). Una història que gira al voltant d' una investigació criminal al barri de Sant Andreu de Barcelona a partir d'uns assassinats rituals i inusuals en el context d'una República Catalana. En una entrevista a l'ACN, Pastor admet que des de feia temps volia fer una novel·la "de mossos i per als Mosso d'Esquadra". Després dels atemptats del 17 d'agost a Catalunya, Pastor va veure clar que era el moment d'escriure aquesta novel·la dels Mossos d'Esquadra perquè es va sentir "molt orgullós" dels seus companys de feina.

Dues noies joves sense aparent connexió són localitzades mortes en el que sembla un assassinat ritual: capiculades, amb la llengua arrencada i amb idèntic tatuatge a l'esquena amb unes ales d'àngel. Unes ales petites al clatell. Els Mossos d'Esquadra engegaran una complicada investigació i els pocs sospitosos que aconsegueixen identificar són també víctimes d'unes ànsies de revenja que semblen no tenir aturador.

Marc Pastor tenia clar que volia fer una novel·la coral i d'investigació policial atípica, en la qual no hi hagués el típic policia solitari alcoholitzat amb problemes familiars que resol un cas tot sol. "Volia fer una novel·la policial hiperrealista, una espècie de 'The Wire' i un reflex de com treballen els Mossos d'Esquadra i ells ho fan en equip". En casos d'homicidis, apunta, es treballa en equip i és l'equip el que resolt als casos i per això va decidir escriure una novel·la coral. "Volia que hi hagués aquesta versió molt aproximada a la realitat i m'he hagut de concedir llicències La novel·la gira amb una base molt realista i un element sobrenatural que és aquest dimoni" o paràsit que té en el seu interior el protagonista.

Tot i ser una obra coral, 'Els àngels em miren' té com a protagonista el caporal Abraham Corvo, d'ascendència guineana, perspicaç i intuïtiu, un policia que "té en el seu interior una pulsió obscura, una consciència antiga capaç de mirar directament als ulls del mal". "És un policia diferent que té un paràsit que li fa tenir uns certs trets de personalitat característics i aficions gastronòmiques... És un policia caníbal, però no pervers ni dolent a l'estil d'Hannibal Lecter, sinó que el canibalisme l'ajuda a empatitzar amb les víctimes i a resoldre els casos".

Pastor feia molt temps que volia escriure una novel·la "de mossos d'esquadra, amb mossos i per als Mossos perquè és el que visc dia a dia". L'escriptor no volia relatar un cas real ni fer una crònica, però sí basar-se amb les seves vivències, del que veu cada dia a la feina i de coses que l'han marcat. A partir del 17 d'agost del 2017, després dels atemptats, amb tot el xoc d'"aquells dies tan intensos" que va viure el país i en el seu cas com a professional, va veure clar que era el moment d'escriure aquesta novel·la de mossos d'esquadra perquè es va sentir "molt orgullós" dels seus companys de feina.



República



Pastor va començar a escriure la novel·la el 12 de setembre del 2017 i després van arribar els fets del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia i el referèndum de l'1-O. En aquest context, Pastor va decidir crear una realitat alternativa al seu llibre amb una República Catalana després d'una declaració d'independència que va tenir lloc el 4 d'octubre i es van enviar als Mossos d'Esquadra a defensar el Port, l'aeroport... Pastor va imaginar què hauria passat després d'aquests fets.

A cada novel·la Pastor canvia la seva forma de treballar i la manera de narrar-la. "M'agrada variar i m'imposo una certa exigència perquè m'he de reformular a cada novel·la", diu. En el cas d''Els àngels em miren' volia que hi hagués dos narradors: un d'omniscient que ho conegués tot i no participés de la història i un segon narrador que fos "aquest paràsit que és un dimoni equatoguineà i que s'introdueix en la novel·la i la canvia".



L'autor



Marc Pastor (Barcelona, 1977) ha publicat 'Montecristo' (Proa), 'La mala dona' (Ara Mini, 2017), distingida amb el premi de novel·la negra Crims de Tinta; 'L'any de la plaga' (Amsterdam, 2017) 'Bioko' (Amsterdam, 2013) i 'Farishta' (Amsterdam, 2017). Ha publicat relats en diverses antologies. La seva obra ha estat traduïda a una dotzena d'idiomes, entre els quals hi ha l'anglès, l'alemany, japonès, el coreà, el turc, el txec o l'hongarès. Treballa a la policia científica dels Mossos d'Esquadra.