Tot el que ha volgut saber sempre sobre el sexe però mai no ha gosat preguntar és el títol d'una pel·lícula de Woody Allen de 1972. Si hi afegim «dels animals», la frase defineix perfectament bé el contingut del nou llibre de Katharina von der Gathen i de la il·lustradora Anke Kuhl. Abans, totes dues autores ja ens havien deixat amb els ulls esbatanats amb l'obra Explica-m'ho, d'especial èxit a llibreries i biblioteques, on l'escriptora, educadora i sexòloga responia a cent preguntes espontànies sobre el sexe, fetes anònimament per infants. També les preguntes dels infants, ara en referència al món animal, van inspirar l'elaboració d'aquest llibre, que torna a estar il·lustrat per la dibuixant Anke Kuhl, amb el seu realisme salpebrat amb un precís punt d'humor.

L'obra és un manual completíssim de tots els aspectes, i d'un ventall molt ampli d'espècies, al voltant de la relació amorosa entre animals. Al lector, a més d'obtenir una nombrosa i valuosa documentació, li aflorarà als llavis algun somriure, i fins i tot en algun moment esclatarà a riure, però el que no se li escaparà és que es troba davant d'una obra de referència, indispensable en biblioteques públiques i també personals. Hi ha detalls increïbles i concrets sobre l'art de la seducció, sobre com fan sexe els animals, sobre la forma i les mides dels genitals, sobre els parts, sobre la vida familiar... Un munt d'informació amb una presentació clara, dinàmica i divertida, que fins ara diria que no existia, o si ho feia el tema s'abordava de manera més superficial, més políticament correcta i, en algun cas, més metafòrica.

«La vida amorosa dels animals»

A partir de 9 anys.

Escriptor/a: GATHEN, Katharina von der.

Il·lustrador/a: Anke Kuhl.

Editorial: Takatuka.