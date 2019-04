La periodista Núria Cañamares recull els 30 anys de La Mostra en un llibre

La Mostra Igualada celebra els 30 anys d'història amb un llibre que busca "dignificar" el sector de les arts escèniques per a públic familiar. Segons la seva autora, la periodista igualadina Núria Cañamares, reivindica una disciplina "que sovint s'ha considerat de segona", però que en realitat té el públic més exigent: els nens. "Si no els hi agrada l'obra, ells sí que ho fan notar", subratlla. Alhora busca que "les companyies prenguin consciència que el treball que fan és excel·lent i també la gent que ho va a veure". 'Mostra Igualada, 30 anys' és el primer llibre sobre la història del festival.

Cañamares explica que es tracta d'un llibre "molt necessari". Primer de tot perquè, malgrat les tres dècades de La Mostra, "no hi havia res escrit fins ara". I és d'aquí on ha sorgit la idea. "La Mostra es mereixia la seva història", diu la periodista, que reconeix que "són moltes les persones que l'han fet possible". I per aquesta raó el volum dona la paraula a moltes d'aquestes persones.

El llibre compta amb un apartat dedicat al teatre familiar, inclosos els seus orígens. L'objectiu, especifica l'autora, no és cap altre que "dignificar" un sector que sovint s'ha desprestigiat pel fet d'anar dirigit al públic infantil quan, en realitat, "és el més exigent de tots". Així, vol posar de manifest el treball "excel·lent" que fan les companyies que s'hi dediquen.



La història en una exposició



En paral·lel, també per commemorar l'efemèride, fins al 21 d'abril la Sala Municipal d'Exposicions acull 'Mostra Igualada, tres dècades d'espectacles infantils i juvenils', un itinerari gràfic i audiovisual per la història del certamen a través dels espectacles, els cartells i les fotografies.