La novel·la «Pàtria» de Fernando Aramburu arriba a les llibreries en català

La premiada i famosa novel·la 'Pàtria' de Fernando Aramburu arriba ara a les llibreries en català de la mà de Columna i amb traducció de Núria Parés. Una novel·la que ha tingut un gran èxit de vendes en els dos últims Sant Jordi, sent el 2017 el llibre més venut de ficció en castellà i el 2018, el segon. 'Pàtria' és la història d'un retorn. Després de la noticia que ETA abandona les armes, la Bittori es dirigeix al cementiri per explicar al seu marit, el Txato, assassinat per la banda terrorista, que ha decidit tornar a la casa on van viure. Encara que arribi d'amagat, la presencia de la Bittori alterarà la falsa tranquil·litat del poble, sobretot la de la seva veïna Miren, amiga íntima en altres temps i mare d'en Joxe Mari, un terrorista empresonat i sospitós dels pitjors temors de la Bittori.

'Pàtria' ha merescut, entre d'altres, el Premi Nacional de Narrativa, el Premi Nacional de la Crítica, el Premi Euskadi de Literatura, el Premi Francisco Umbral, el Premi Dulce Chacón, el Premi San Clemente Abanca, el Premi Strega Europeo, el Premio Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa i el Premi per la Cultura Mediterranea.